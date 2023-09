Mientras la selección peruana se preparaba para viajar hoy a Paraguay, Barros Schelotto entrenó por primera vez con sus seis convocados del torneo paraguayo (de Libertad y Olimpia) y 21 del extranjero.

Debutaría el arquero nacido en Brasil, del New York Red Bulls, Carlos Coronel, recientemente nacionalizado paraguayo. Atrás, destacan Gustavo Gómez, capitán del Palmeiras, y el caudillo de Libertad, Inván Piris. Matías Rojas, excompañero de Guerrero en Racing, arrancaría al medio, junto con el volante de Gremio Mathías Villasanti. Completa una dupla delantera proveniente del fútbol argentino, conformada por Ávalos y Sosa, ante la ausencia de Enciso.

No obstante, todas las miradas en Ciudad del Este se posarán sobre Miguel Almirón, quien es determinante en uno de los mejores —si no el mejor— Newcastle de la historia. Sin embargo, el extremo de 28 años no marca desde marzo, salvo por un gol en un amistoso ante la débil Nicaragua. Este jueves intentará probar que su gran temporada en la Premier League no fue un simple chispazo, de esos que tan luego se apagan y quedan en el olvido futbolístico.

El encuentro, recuerde, será este jueves a las 5:30 de la tarde. Por otro lado, las entradas para el duelo ante Brasil saldrán a la venta hoy, a las 10 de la mañana.