Nuestro país es un perpetuo contraste en todos los ámbitos. La división de clases sociales nos refriega en la cara que existen personas ridículamente ricas viviendo a pocos metros de los que se mueren de hambre y frío. La misma realidad se refleja en el fútbol. Gareca y la selección peruana viven como en Disney o una suerte de paraíso deportivo cada vez que entrenan; mientras que los demás futbolistas de la Liga 1, Segunda o Copa Perú deben contentarse con las sobras.

En estos días, hemos sido testigos de toda la parafernalia con la que opera la Federación Peruana de Fútbol para con los dirigidos por el ‘Tigre’. Se hospedan en los mejores hoteles (de 5 estrellas nunca bajan), tienen el mejor refrigerio, médicos de lujo, psicólogos, motivadores, asesores personales, equipo de estadística, traslado en buses de primera, y todo lo indispensable —e imaginado a veces— para jugar al fútbol del más alto nivel competitivo.

Para los que alguna vez hemos ‘peloteado’ en una pista, con arcos de piedritas, o en una cancha de césped con huecos, mojada y llena de barro, estos lujos nos podrían parecer innecesarios. Pero si en realidad alguien desea aspirar a ser un deportista ‘top’, debe contar con herramientas como las ya mencionadas líneas arriba.

Esto, lamentablemente, no sucede en nuestras ligas locales y profesionales. Suena contradictorio, pero estos torneos tienen más de amateur que de profesionales. Si las carencias y precariedad con las que se desarrolla la Copa Perú espantan, es muy preocupante que en la propia Liga 1, la de honor en el Perú, los jugadores deban mendigar por su sueldo.

Hace unas semanas, figuras del Pirata F.C. salieron a reclamar públicamente por sus derechos. A varios les deben más de tres meses y, como medida de fuerza, anunciaron que no se presentarían a los próximos encuentros. Seguimos en lo mismo año tras año. Antes era el Boys o Municipal; ahora más se suman a la informalidad, a la improvisación que permite nuestro medio. Porque solo parece haber sumo recelo y cuidado excesivo con la selección. ¿El resto qué?

Y no solo ocurre con clubes recién ascendidos, sino también con los supuestamente más poderosos del país. Universitario de Deportes y Alianza Lima aún registran deudas millonarias. La 'U' batalla contra Gremco y la Sunat para no desaparecer o ser despojada de sus predios. Todavía esta institución tan grande y querida no puede recuperar sus redes oficiales y hay una disputa por quién ocupa la administración temporal.

En un extremo se encuentra la selección mayor, con un trato de primera hacia el jugador; y en el otro están los olvidados de las ligas locales, quienes deben luchar por las migajas. Así estamos, en un perpetuo contraste.