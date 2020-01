Los ‘cremas’ pedían eficacia de cara al arco y seguridad abajo. El pueblo ‘íntimo’ exigía retornar a las raíces del buen fútbol. Todas estas condiciones en ambos lados parecen haber sido cumplidas para la nueva temporada 2020.

Alianza Lima tiene dos características históricas: el buen toque y pelear arriba siempre. Pero en los últimos tiempos, solo una de estas variantes se estaba acatando con rigurosidad, como el hincha "blanquiazul’ merece.

Alianza no se ha perdido un torneo internacional desde el 2016 que estuvo ausente de Libertadores y Sudamericana. Los últimos tres años, el cuadro de La Victoria ha estado en lo más alto del fútbol peruano. Y mucho se lo debe al 'profe' Pablo Bengoechea. Sin embargo, el estilo de juego del uruguayo no representaba el ADN 'grone', aquel de balón al ras del césped, combinaciones lujosas, amagues pícaros y un poderío ofensivo sin clemencia. Y digo representaba porque, este año, la situación parece cambiar.

Jean Deza, Josepmir Ballón, Carlos Ascues, Alberto Rodríguez y Alexi Gómez son los nuevos rostros de Alianza para esta temporada. Y con ellos, el buen fútbol promete regresar. Según los periodistas que fueron hasta Cieneguilla a observar el primer partido preparatorio de los victorianos contra Cantolao, hubo puro 'chocolate'. Un contundente 3-0, con un equipo ofensivo y de gran pie, deslumbró a los presentes. ¿El hincha 'blanquiazul' quedará satisfecho? Que la indisciplina no los prive de otro título.

Del lado opuesto, Universitario de Deportes se ha apoyado en un arsenal de extranjeros para darle solidez al plantel. Muchos temían que vuelvan los ‘paquetes’, pero Luis Urruti, Donald Millán y Jonathan Dos Santos ya han dado gala de una gran condición.

El hincha 'crema' se quedó con las ganas el año pasado de llegar a los play-offs y luchar por la tan ansiada estrella 27. Para su desgracia, la sequía de goles, sin contar la debilidad en el último cuarto de cancha, no les permitió ganar partidos vitales.

Retener a Brayan Velarde y con la llegada de Iván Santillán, la zaga defensiva ha dado un salto de calidad. Si Nelinho Quina mantiene el nivel del 2019 y Aldo Corzo vuelve a ser el de las Eliminatorias 2018, la 'U' tiene en la parte trasera un candado bien resguardado con el mejor portero del fútbol peruano José Carvallo.

En sus dos recientes partidos amistosos, el equipo de Ate le demostró a su gente que el gol no es un problema. Un insaciable Alexander Succar entró para pelear el puesto de '9′ con Dos Santos. Ambos le marcaron a Huracán de Argentina en una victoria que ilusiona. En el duelo contra Boca Juniors, los ‘merengues’ nunca bajaron los brazos y también exhibieron una carta interesante cuando no se puede jugando: la entrega. Sin duda, un aspecto reforzado con el DT Gregorio Pérez. La ‘Garra Crema’ no faltará este 2020.