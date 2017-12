Emmanuel Eboué revela que afronta una dramática realidad y hasta pensó en el suicidio

Complicado presente. El defensor marfileño Emmanuel Eboué afronta una pesadilla en vida tras gozar las comodidades de un futbolista de élite.

En declaraciones para el diario 'The Mirror', el ex lateral del Arsenal reveló que se encuentra en una verdadera crisis a causa de múltiples problemas. Según la versión del propio futbolista , la tragedia inició en el año 2011 cuando militaba en el Galatasaray de Turquía.

"El dinero que gané lo envié a mi esposa para nuestros hijos. En Turquía gané ocho millones de euros pero envié siete a casa", señaló Eboué, quien no puede ver a sus tres hijos como quisiera después del divorcio que asumió con la madre de sus herederos.

La disputa legal con su ex pareja solo le dejó una propiedad que actualmente habita, que incluso puede ser embargada. "No puedo pagar el dinero de un abogado. Es mi propia casa. Sufrí para comprarla y ahora estoy asustado. No voy a vender mi ropa o lo que tenga y lucharé hasta el final", agregó.

Además de los problemas conyugales, el otrora representante de los 'gunners' sufrió la abrupta partida de su hermano N'Dri Serge a causa de un accidente, un mes después de la pérdida de su abuelo por una enfermedad terminal.

"A veces apago las luces porque no quiero que la gente sepa que estoy dentro. He bloqueado las puertas. Tengo miedo, ya que no sé si algún día llegará la Policía. Solo quiero que Dios me ayude, solo él puede quitarme estos pensamientos de encima. Miro atrás y pienso: 'Emmanuel, has sido ingenuo con el dinero... ¿por qué no pensaste en eso antes?", reconoce.

Previamente, en diálogo con 'The Telegraph', confesó que estuvo a punto de tocar fondo. "Hay muchos días en los que no me apetece ni salir de la cama. Un día quise suicidarme. Mi familia me ha mantenido fuerte, tengo que pensar en ellos. Si hubiera estado solo, me asusta pensar en lo que podría haber hecho", reconoció Emmanuel Eboué.