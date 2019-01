Emiliano Sala mandó desgarrador audio desde aeronave: "Esto se cae a pedazos"

Entre bromas, Emiliano Sala trataba de disimular el temor que sentía por la aeronave Piper Malibu donde viajaba. El futbolista argentino debió aterrizar en Gales este lunes por la noche desde Francia, para incorporarse a su nuevo equipo, el Cardiff City .

Tras no llegar a su destino, se conocen más pruebas de una posible caída del vehículo al Canal de La Mancha , parte de mar que separa ambos países. Sala envió un audio en pleno vuelo, donde confesó sentir "miedo".

"Hola, hermanitos. ¿Cómo andan, loquitos, locos? Hermanos, estoy muerto, estuve acá en Nantes haciendo cosas, cosas, cosas (...)", comenzó diciendo el delantero que procedía del Nantes de la Ligue 1.

"Así que nada muchachos, estoy acá arriba del avión, que parece que se cae a pedazos y me estoy yendo para Cardiff, loco, que mañana sí ya arrancamos. Arrancamos y entrenamos, muchachos, con el nuevo equipo a ver qué pasa", contó emocionado Emiliano Sala para presuntamente un grupo de amigos.

Pero luego el tono de su voz cambió y mandó un mensaje preocupante. Al parecer, el avión que lo transportaba no estaba en la mejor de las condiciones.

"¿Cómo andan ustedes, hermanitos? ¿Todo bien? Si en un hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar. Así que ya saben. Papá, ¡qué miedo que tengo!", finalizó.

Audio de Emiliano Sala. (Marca)

