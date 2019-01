¿Insensible? Critican 'selfie' de Cristiano Ronaldo en medio del drama por Emiliano Sala

¿Desatinada decisión? Cristiano Ronaldo fue el blanco de las críticas en Twitter tras publicar un 'selfie' mientras viajaba desde España a Italia en avión. ¿Se le olvidó la tragedia de Emiliano Sala ?

El portugués estuvo de regreso en Madrid para escuchar la sentencia que le impuso la justicia española por 23 meses de prisión suspendida, más el pago de una multa de 18,8 millones de euros, por evadir impuesto. Cuando volvía a Turín, lugar donde radica tras fichar por la Juventus, se tomó una foto y la colocó en sus redes.

(Twitter Cristiano Ronaldo) (Twitter Cristiano Ronaldo)

A sus seguidores, no les gustó nada la publicación. Para ellos, Cristiano Ronaldo se portó de una manera "insensible" por la coyuntura en la que se espera la aparición de Emiliano Sala tras no ubicar el avión que tomó el pasado lunes.

Incluso, el mismo Gary Lineker, ex estrella de la selección inglesa, comentó el tuit de Cristiano. "No es el día para este tuit. Realmente no lo es", escribió y compartió la foto del delantero.

Respuestas a Cristiano Ronaldo. Respuestas a Cristiano Ronaldo.

Respuestas a Cristiano Ronaldo. Respuestas a Cristiano Ronaldo.

TE PUEDE INTERESAR: