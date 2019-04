Adrián Cabrejo, fundador de Embajadores Criollos: 'Siento haber aportado al periodismo deportivo'

El amor visceral de Adrián Cabrejo por el fútbol no conocía de banalidades, como el dinero. Por siete años, condujo el proyecto personal que siempre tuvo mente: Embajadores Criollos . Y lo hizo sin pedir algún centavo a cambio. Pese a que no tuvo una retribución económica por su trabajo, que ahora las redacciones de deporte extrañan, nadie le puede quitar las satisfacciones que llegaron gracias a su tenaz profesionalismo.

La historia de Adrián y el fútbol se remonta desde el núcleo de su familia. Su hogar en Surquillo era totalmente 'crema', excepto por su padre que es hincha de Sporting Cristal. Adrián veía con su abuelo los partidos y, desde muy chico, desarrolló una pasión por ir a la cancha para alentar a la blanquirroja.

En él no despertó un hinchaje fervoroso por algún club del medio local, pero sí perdió la cordura por la selección; a tal punto de seguirla en toda Sudamérica durante las últimas Eliminatorias y comprar sus boletos hacia Rusia para el Mundial. Por varios meses, dejó de ir a tomar con sus amigos, abandonó las juergas y recortó gastos para reunir el dinero suficiente para emprender sus viajes. "El mito de que la Bombonera late es cierto. Fue increíble poder cantar el himno allí, con todo lo que representa", dice.

Adrián viajó por todo el mundo siguiendo a la bicolor. (Adrián Cabrejo) Adrián viajó por todo el mundo siguiendo a la bicolor. (Adrián Cabrejo)

MÁS QUE UNA PASIÓN

Como buen amante del fútbol, Adrián jugó en pared con Perú21 para contar cómo nació el proyecto de Embajadores Criollos. Él cuenta que nunca se contentó con mirar las ligas convencionales o más conocidas. "Si se jugaba la final de la Copa de Oceanía, yo intentaba verlo", confiesa.

Hasta ahora, no le importa madrugar para ver en vivo ligas que se juegan al otro lado del globo. "Buscaba algo que me pueda gustar. No importa que el nivel sea bajo, yo encontraba algo, como el escudo del equipo, sus colores, que me guste para poder seguirlo", asegura. Tantas horas invertidas viendo fútbol le dieron otro nivel, fuera de lo común para los simples mortales que apenas ven las finales de Champions o Copa del Mundo.

Su erudición en temas futbolísticos le dio la confianza para batirse en duelo con expertos. Junto a un grupo de amigos fue campeón del programa concurso '100% Fanáticos', cuando todavía lo conducía Gian Piero Díaz. Todo aquel que haya visto ese programa sabe bien que solo alguien realmente curtido de información deportiva podía llevarse el trofeo de la temporada.

Adrián Cabrejo, jugó en pared con Perú21 para contar los retos por los que pasó su proyecto. (Adrián Cabrejo) Adrián Cabrejo campeón de '100% Fanáticos'. (Adrián Cabrejo)

EMBAJADORES CRIOLLOS

A finales del 2011, Adrián organizó, junto con un grupo de amigos de la universidad, una propuesta grande digital llamada 'La Pichanga'. La idea era sacar un portal web especializado en temas de fútbol, con información del medio local y extranjero, como 'De Chalaca', medio del cual Adrián ahora es director periodístico.

Sin embargo, su atención se desvió en un proyecto personal: Embajadores Criollos. Adrián fijó su atención en el seguimiento a los jugadores peruanos que estaban en el extranjero. Por aquella época, Cristian Benavente fue noticia por su llamado a la selección Sub20 para un torneo sudamericano. A Adrián le pareció buena idea continuar con la búsqueda que había hecho, de manera fortuita, la Federación Peruana de Fútbol.

Entonces, en el 2012 inició con Embajadores. Durante siete años, hasta el 2019, se le cruzó por la mente varias veces abandonar la página porque le consumía demasiado tiempo. Pero, al ver el cariño expresado por su público, decidió persistir.

No pasaba el Día de la Madre con su mamá por estar viendo los partidos del domingo. Se cargaba de trabajo en los últimos años de su carrera en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), donde se graduó en el 2015. Pagaba suscripciones a señales de televisión extranjeras para seguir minuto a minuto a los peruanos afuera.

Pero toda esa dedicación la llevaba con un excesivo rigor en su trabajo. Cada información que botaba tenía que estar cien veces confirmada antes de ver la luz. "Siempre fui crítico de los medios amarillistas. No podía sacar nada que no sea oficial", aclara.

Antes abarcaba varias categorías, menores y mayores. Luego se dedicó al fútbol profesional únicamente, con la salvedad de que no se perdía ni las ligas en los lugares más recónditos del planeta.

Seguro muchos se preguntan: ¿cómo hizo Embajadores Criollos para tener los compactos de las ligas en Asia o Centro América? Pues para Adrián era pan comido. "Me era más fácil conseguir extractos de la liga de Bangladesh que de Brasil", cuenta. Adrián poseía y, de hecho, aún conserva una enorme base de datos con los torneos más impensados de fútbol, donde llegan a militar jugadores profesionales peruanos.

Aquel meticuloso trabajo lo lleva a jactarse del descubrimiento de algunos futbolistas, por ejemplo Jean Pierre Rhyner. El nacido en Suiza acaparó las portadas de los diarios deportivos por un tiempo debido a una posible convocatoria a la selección por su ascendencia. Al final no se concretó, pero Adrián destaca que su labor ayuda a los buscadores de talentos para la bicolor.

Una vez fue convocado a la Villa Deportiva Nacional (Videna) para sugerir una propuesta de scouting (o exploración de jóvenes promesas). También reniega de la falta de apoyo a los jugadores en el extranjero. Cuenta que ellos deben mandar su currículo para poder seducir a los entrenadores y obtener una convocatoria, "cuando debería ser al revés".

VOZ AUTORIZADA

Adrián Cabrejo, jugó en pared con Perú21 para contar los retos por los que pasó su proyecto. (Adrián Cabrejo) Adrián Cabrejo junto a Daniel Peredo. (Adrián Cabrejo)

El impoluto profesionalismo que demostró con Embajadores Criollos, al recopilar cada actuación de jugadores como Paolo Guerrero, Claudio Pizarro, hasta de Hernán Rengifo cuando estaba en Turquía, inspiró en sus colegas periodistas una confianza inquebrantable. Con mucho orgullo y nostalgia, cuenta una gran anécdota con el fallecido Daniel Peredo:

-Una vez Daniel leyó una noticia de la página de la UEFA. Había jugado Yordy Reyna en Europa League, y él dijo que salió en el minuto 62'. Pero yo había visto el partido en vivo y no había salido en ese minuto. Así que le escribí para contarle. Más tarde, se rectificó en vivo y dijo: 'Me acaban de decir que la información de Yordy Reyna es incorrecta. Si lo dice Adrián, yo le creo'. Eso no me lo esperaba, pero fue inolvidable.

"Siento que he aportado mi granito de arena" , menciona acerca de la labor del periodismo deportivo en el país. Y es que, durante estos siete años de Embajadores Criollos, las redacciones en los medios masivos estaban al pendiente de las publicaciones de Adrían para sacar alguna nota de los peruanos en el extranjero.

Cuando decidió ponerle fin a Embajadores Criollos el 17 de abril de este año mediante un comunicado en redes, se dio cuenta del impacto que generó. Periodistas conocidos en el medio, como Eddie Fleischman y Alan Diez, le dedicaron unos minutos en Fox Sports Radio Perú para agradecer su trabajo. "Nunca imaginé las muestras de afecto. A Eddie (Fleischman) nunca lo conocí, pero me conmovió que nos mencione", dice Adrián.

Pero Adrián no descarta regresar con Embajadores Criollos. Por lo menos, este año no sucederá; quiere dedicarse a nuevos retos y tener más tiempo para él y los suyos. Siente que descuidó otros aspectos de su vida y los va a recuperar.

Adrián Cabrejo, jugó en pared con Perú21 para contar los retos por los que pasó su proyecto. (Adrián Cabrejo) Adrián Cabrejo y sus amigos en una 'pichanga'. (Adrián Cabrejo)

EL PROBLEMA DEL FÚTBOL PERUANO Y SUS FUTBOLISTAS

Adrián confirma que el gran problema para que los futbolistas peruanos no militen en buenas ligas del extranjero es el pasaporte. "A los argentinos y uruguayos se les hace más fácil porque tienen familia en Europa y no quitan cupo de extranjero en los clubes. Los peruanos sí. Tienes que ser muy 'crack' para llegar a un equipo top", asegura.

Pero hay otro mal: la falta de profesionalismo. Y si de profesionalismo se habla, Adrián es una autoridad; lo demostró con Embajadores Criollos. "Si volvemos a las andadas, de ganar un partido y perder otro, o tener malas campañas en los torneos, nuestra imagen no se va a sostener. Tenemos que seguir dando una buena imagen, de competitividad, hacia el mundo", dice.

Adrián no tuvo favoritismos cuando seguía a los peruanos afuera. Uno de los partidos que recuerda haber esperado con ansias es el de la final del Mundial de Clubes en el que jugó Paolo Guerrero con Corinthians. Ese día madrugó para verlo completo.

Cuando se entera de que un futbolista regresa del extranjero al medio local, tiende a desilusionarse. Lo que sí le dolió fue que Jean Deza echara a perder su carrera, que tenía un gran futuro. Para él, la mayoría de jugadores son muy "costumbristas" y no toleran estar solos en otro contexto.

Además, es de la idea de que no se debe ser tan proteccionista con las promesas emergentes. Por ejemplo, con la última Sub17, en la que ve con buenos ojos a Celi y Pinto, asegura que no hay que descuidarla ni tratarla como a niños. No comparte las posturas de llevarlo de a pocos, sino que deben foguearse en Primera para ganar más experiencia.