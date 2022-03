Ilusión. Eso es lo que hoy se respira en el país. A fines de marzo, nos estaremos jugando la clasificación al Mundial de Qatar 2022. Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima son los partidos que nos quedan. ¿Fácil? ¿Complicado? En esta nota analizamos lo que le espera a la bicolor y hacemos un comparativo con las dos últimas fechas de la clasificación a Rusia 2018.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que hoy estamos quintos con 21 unidades, le llevamos dos puntos a Chile y cuatro a Colombia. Además, estamos a una unidad de los uruguayos, selección que ocupa el bendito cuarto lugar que da el pase directo a la Copa del Mundo.

A diferencia de estas Eliminatorias, en el camino a Rusia 2018 llegamos a las dos últimas fechas en el cuarto puesto. En esa ocasión teníamos 24 puntos sumados después de lograr un triunfazo contra Ecuador en Quito con goles de Edison Flores y Paolo Hurtado (1-2). Estoy seguro que muchos peruanos recuerdan ese partido como si fuera ayer.

Eso sí, para aquel proceso el cierre tuvo una pinta más complicada, ya que en la penúltima jornada enfrentamos a Argentina y robamos un punto (0-0) y en la última igualamos en Lima ante Colombia con ese gol de Paolo Guerrero y la complicidad del arquero colombiano David Ospina (1-1).

Lo complicado

Hoy, a primera vista, el partido contra Uruguay es el más difícil, pues se trata de un rival directo y puede decidir si clasificamos cuarto o quintos. Luego recibiremos a una selección paraguaya que ya está eliminada y, uno puede pensar que es mucho más accesible, pero la ‘Albirroja’, a pesar de su irregular momento, no es un rival en el que se pueda confiar.

Ahora, si damos una vuelta por el pasado, recordamos que en la pasada penúltima fecha a Rusia 2018, Chile se impuso a ‘La Tri’ (2-1) y eso le sirvió para meterse en el tercer lugar a falta de una fecha. El Mundial parecía cerca, pero en el cierre cayó contra Brasil (3-0) y eso nos ayudó para que la blanquirroja obtenga, con mucha agonía, el pase al repechaje internacional.

La “Canarinha”, hoy primero y ya clasificado a Qatar 2022, será otra vez un actor de reparto que puede ayudarnos a acercarnos al sueño. Es caso perdamos contra Uruguay en Montevideo, necesitamos que la ‘Roja’ por nada del mundo dé el golpe ante el líder del torneo, que es invicto en el proceso y que, a pesar de no tener a todas sus figuras, los que están se juegan la vida, ya que todos quieren estar en el Mundial.

De esta forma, aquí toma una gran importancia el punto que sumamos el martes 1 de febrero ante Ecuador. El fixture de Colombia es mucho más accesible que el nuestro, pues primero recibe a Bolivia y luego visita Venezuela, ambas selecciones ya sin chances. En caso que los ‘cafeteros’ sumen seis de seis, nosotros logrando tres unidades aseguraremos el quinto puesto. Contra Paraguay solo valdría el triunfo.

No obstante, está claro que el ‘equipo de todos’ no quiere llegar presionado al final y el objetivo es sacar una victoria en Montevideo, algo que no pasa desde aquel 1-3 con goles de Nolberto Solano, Claudio Pizarro y Jefferson Farfán en el 2004. Una vez más, entra a tallar, Ricardo Gareca el técnico que se ha acostumbrado a romper rachas con la selección peruana.

“Perú necesita ganar en Montevideo. Tenemos esa mentalidad porque lo más importante de todo, es que Perú depende de sí mismo”, sostuvo el ‘Tigre’ después del último empate en el Estadio Nacional de Lima.

Un trabajo conocido

El iniciar un microciclo con jugadores del medio local y algunos que no tenían acción con sus equipos en diciembre pasado, le sirvió mucho a la selección peruana para esta última fecha doble, donde destaca el ‘Barranquillazo’ (0-1). Ahora, Ricardo Gareca no ha repetido esta estrategia para el cierre de las Eliminatorias, pues los jugadores ya llegan con mayor rodaje.

No obstante, el ‘Tigre’, como acostumbra, inició las prácticas en la Videna de San Luis con una semana de anticipación, el pasado lunes 14, con once jugadores del medio local, que suelen completar el universo de convocados que militan en el fútbol exterior.

Los elegidos fueron José Carvallo, Aldo Corzo y Alex Valera, de Universitario; Jhilmar Lora, Horacio Calcaterra, Yoshimar Yotún y Christofer Gonzales, de Sporting Cristal; Angelo Campos, Christian Ramos, Josepmir Ballón y Jairo Concha, de Alianza Lima.

Cabe destacar que Valera está a la expectativa para enfrentar a Uruguay y Paraguay, pues Gianluca Lapadula llega con molestias a Lima, mientras que Santiago Ormeño no dio la talla cuando más se lo necesitaba.

