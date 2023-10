Oliver Sonne llegó a la Videna para conocer a sus nuevos compañeros, quienes los recibieron con un tímido “Hello, nice to meet you (hola, mucho gusto)”, todos menos Yoshimar Yotún, que se esforzó con su inglés.

El danés -que no habla español- se sentó en el comedor de la Selección y fue saludando al resto de peruanos que iba llegando. A lo lejos, el volante de Sporting Cristal ya entrenaba algunas frases para darle la bienvenida.

“¿Dónde está? ¿Dónde está? Hello, my friend, nice to meet you. How are you? Wellcome to the national team! (¿Cómo estás? ¡Bienvenido a la Selección!)”, fueron las frases que iba soltando el ‘celeste’ mientras se acercaba a Oliver Sonne.

Al encontrarse ambos, danés y peruano, se estrecharon las manos y se abrazaron mientras Yotún se presentaba, en inglés -off course- ante las carcajadas del resto de convocados: “My name is Yoshimar, ‘Yoshi’ para los friends”.

Tras el saludo, ‘Yoshi’ insistió con un “¿Good? (¿Estás bien?)”, a lo que Oliver respondió “¿Fine? (otra forma de preguntar si estás bien), pero Yotún colapsó y solo atinó a emitir un sonido y pedirle que “escuche salsa”.

Ante los reclamos de Carlos Zambrano por su nivel de inglés, Yoshimar Yotún replicó: “¡Qué vas a saber tú pues si a las justas hablas castellano!”, desatando las risas de Fabrizio Roca, André Carrillo y Jhilmar Lora.

Finalmente, cabe resaltar que el capitán rimense ya había avisado en conferencia de prensa que iba a practicar su inglés para darle la bienvenida al danés: “Por lo que he escuchado, la comunicación se va a dificultar un poco con Sonne porque él no habla español, pero yo voy a sacar mis clases del verbo to be (risas) para que se sienta cómodo”.





