Vinicius Junior sufrió una rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha y se perderá el partido de su selección contra Perú, en Lima, por la segunda fecha de las Eliminatorias con miras al Mundial del 2026.

La lesión fue confirmada tras una resonancia magnética que los doctores del Real Madrid le realizaron en la ciudad deportiva de Valdebeba al futbolista y se determinó que estará de baja seis semanas.

Vinicius además de las primeras fechas de las Eliminatorias, se perderá el derbi ante el Atlético de Madrid de LaLiga y posiblemente el estreno en la ‘Champions’.

“Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Vini Jr. por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el músculo bíceps femoral derecho. Pendiente de evolución”, reza el parte publicado por el Real Madrid en su web tras el percance sufrido por el jugador brasileño en Balaídos el pasado viernes.

Pero no sería la única baja de la Selección Brasileña, el astro Neymar también está lesionado y, aunque fue convocado para los dos partidos de septiembre, no es seguro que juegue.

“Neymar sufre una lesión muscular, y no entiendo por qué está convocado con su selección (nacional). Esto puede traer problemas al Al Hilal, porque estará en un período de rehabilitación, no puede jugar y no sé exactamente cuándo lo hará”, dijo el técnico Jorge Jesus.





