Increíble. El conductor español Santi Lesmes defendió a Juan Reynoso por no poner a Oliver Sonne ante Chile ni Argentina, pese a que, en ambos duelos, la Selección Peruana acabó siendo derrotada.

De europeo a europeo. El presentador de ‘Arriba mi gente’ descalificó al nacido en Dinamarca al afirmar que no es un jugador conocido en su continente y, ni siquiera, en su propio país, siendo falso esto último.

Como se recuerda, según informó Perú21 el 14 de este mes, el propio presidente de la federación danesa de fútbol confesó que Oliver Sonne sí había sido llamado por el seleccionador, pero que no aceptó.

“Él está acá porque la Selección de Dinamarca nunca lo ha llamado; si no, no hubiera venido. Yo veo las Ligas de Europa y él no es conocido. No va a venir a quitarle el puesto a Luis Advíncula con el nivel que tiene”, finalizó.

Sin embargo, debido a la versatilidad que ostenta el ‘Thor peruano’ no sólo podría jugar en el puesto de ‘Bolt’ (lateral derecho), sino también el de Trauco (marcador de punta izquierdo) o de cualquier otro volante.





