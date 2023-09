A horas de jugarse el Perú vs. Brasil, el técnico de la Selección Peruana, Juan Reynoso, cuenta con varias alternativas para enfrentar a la poderosa escuadra liderada por Neymar y una de ellas, según el exfutbolista Roberto Palacios, viene desde el banco: Joao Grimaldo.

El popular ‘Chorri’ fue una de las estrellas de Perú en los procesos eliminatorios de los noventa y su voz es autorizada cuando se le consulta sobre el ‘equipo de todos’. En esta ocasión, el también exjugador de Sporting Cristal le dio el visto bueno a la joven promesa ‘celeste’.

“Lo he visto jugar al chico en la Copa Libertadores, claro que es diferente a jugar en la Selección (Peruana) porque te alienta todo un país, millones de personas que están pendientes de ti y saber a veces a algunos les queda un poquito grande. Pero estoy seguro que si Juan le da la oportunidad... se entiende que no sea titular, pero en el segundo tiempo cuando los brasileños estén cansados, con velocidad, habilidad... por supuesto que me la jugaría por Grimaldo”, dijo Palacios a Exitosa.

Como se sabe, Joao Grimaldo esperará su oportunidad en el banco de suplentes, junto a Piero Quispe, otra de las promesas de la Selección Peruana.

La Selección Peruana se enfrenta a Brasil hoy martes 12 de septiembre en el Estadio Nacional en la segunda fecha de las Eliminatorias hacia el Mundial 2026.





¿Dónde ver EN VIVO el Perú vs Brasil?

Todas las emociones del encuentro entre peruanos y brasileños se podrán vivir a través de Movistar Deportes (canales 3 y 703 HD Movistar TV), América TV (canal 4 y 704 HD), ATV (canales 9 y 709 HD) o seguir el minuto a minuto en Perú21.





VIDEO RECOMENDADO