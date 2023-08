Paolo Guerrero llenó de orgullo a todos los peruanos cuando, a pesar de sus 39 años, fichó por el LDU de Quito; sin embargo, cinco partidos después, aún no pudo volver a gritar “gol”.

Como se sabe, el ‘Depredador’ debutó con los ‘albos’ anotando un golazo de cabeza, aclarando que está igual de vigente que siempre, pero -a pesar de los minutos en campo- ese fue su único tanto.

“A veces me centran la pelota, viene muy rápida y no consigo medirla bien. Me estoy adaptando bien a la altura, pero seguiré mejorando con los entrenamientos”, reveló el peruano.

Vale recordar que, con el Liga de Quito, Paolo Guerrero ya acumuló 513 minutos durante los seis enfrentamientos que disputó con su nuevo club, promediando -aproximadamente- 85′ por duelo.

Sin embargo, trasladándonos a la Selección Peruana, el estar en actividad sería suficiente para sumar una convocatoria más con Juan Reynoso y ante la ausencia de Gianluca Lapadula por lesión.





Paraguay vs Perú: Fecha y hora

La Selección Peruana tendrá que debutar en estas Eliminatorias ante Paraguay en Ciudad del Este el jueves 7 de setiembre a las 05:30 de la tarde (hora nacional) en el estadio Antonio Aranda.





