El fútbol es una pasión y parece que la de Oliver Sonne llegó al límite. Esto tras ver que Juan Reynoso lo tuvo disponible en cuatro partidos y no lo hizo entrar ni un solo minuto.

Durante el último encuentro del año de la blanquirroja, nuestro nuevo compatriota estalló contra su seleccionador luego de no ser utilizado ni como cambio en el empate de Perú ante Venezuela.

Como se recuerda, mientras las cámaras de la Conmebol apuntaban al ingreso de Cartagena y Guerrero, los últimos dos de la bicolor, el lente de José Carlos Serrano, captó otra cosa.

En la banca de suplentes, Oliver Sonne enloqueció y tiró su camiseta contra el piso en evidente muestra de protesta. Acto seguido, Miguel Araujo le llamó la atención al danés y lo hizo levantarla.

Al recogerla, el danés no la quiso volver a tener en manos y la arrojó hacia atrás, donde no la viera más. Sin embargo, este acto no generó repudio entre los hinchas, si no todo lo contrario.

“No le reprocho nada a Sonne”, “yo haría lo mismo”, “fue la frustración” y “él hizo lo que mayoría de nosotros habríamos hecho”, fueron algunos de los comentarios en apoyo al ‘Thor peruano’.

Efectivamente, Sonne tiró la camiseta al piso por la molestia de no haber sumado minutos y, al instante, Miguel Araujo le llama la atención, la recoge y la tira hacia atrás.



Esta vez sí se fue molesto el lateral.



📸: José Carlos Serrano / @jcserranoq pic.twitter.com/gxEIr1Gmet — Franco Rojas (@FrancoRojasP) November 22, 2023





