La Selección Peruana acaba de perder 0-2 ante Chile, pero -para Juan Reynoso- eso es lo que menos importa, ya que primero quiere convencer al ‘equipo de todos’ de su idea de juego.

Así lo reveló el estratega de la blanquirroja en la conferencia de prensa post partido en Santiago, donde se negó a hacer un mea culpa luego de conseguir solo un punto en los tres primeros partidos.

“No me interesa repartir culpas, sino que los jugadores estén convencidos. Esperábamos otro partido, no lo interpretamos como fue. Es mi responsabilidad y no quiero dar excusas”, dijo el técnico.

Luego, el popular ‘Cabezón’ -ante los cuestionamientos de la prensa- señaló que “lo que menos haré ahora es pedir disculpas. El responsable soy yo y no tengo problemas en poner el pecho“.

“A las Eliminatorias, no se clasifica jugando bonito, sino haciéndolo bien y siendo un equipo camaleónico, que nos adaptemos a distintas circunstancias”, explicó el DT olvidando mencionar que sólo ha sumado un punto.





