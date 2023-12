Con la confirmación de Jorge Fossati a una radio uruguaya sobre el interés de la Federación para que sea el nuevo estratega de la selección peruana, solo restan dos grandes dudas antes de que todo se consume.

La primera sería analizar si —esta vez— Juan Carlos Oblitas acertó con el perfil ideal del entrenador para rescatar a la bicolor y, la segunda, si es inteligente cambiar el éxito en Universitario por el reto de la selección.

1) EL PERFIL

A diferencia de Juan Reynoso, la experiencia y las canas son lo que menos le hacen falta a la cabeza de Jorge Fossati. Multicampeón en clubes y con grandes campañas a nivel de selección, el de 70 años cae de maduro para la bicolor.

Conquistó la liga uruguaya, ecuatoriana, catarí, paraguaya y, este año, la peruana; solo le faltó una para llegar a las 10 Copas, más del doble que el popular ‘Cabezón’. El charrúa tiene muchísima más trayectoria que el incaico.

Adicionalmente, en la Copa América de 2004, quedó tercero y, en las eliminatorias de 2006, el de la ‘U’ fue el encargado de llevar a su Uruguay hasta el repechaje, donde acabó cayendo ante Australia por penales. ¿Déjà vu?





2) EL PROYECTO

Por un lado, si Jorge Fossati decide quedarse en Universitario, tendrá como ventajas un plantel armado, campeón y que cree a ciegas en él, con la garantía para contratar y para errar. Además, la ‘U’ ya le prometió jugársela por el bicampeonato este 2024.

En cambio, si el charrúa decide cambiar la crema por la blanquirroja, tendrá que convencer a un alicaído plantel de que puede volver y que él tiene la fórmula correcta para revivir a la Selección en las eliminatorias y hacer una Copa América honrosa.

Contradictoriamente, a su favor, el uruguayo sabe que la mayoría de seleccionables nacionales ya no están en el extranjero, sino en la Liga 1, la cual él ya conoce y domina al revés y al derecho. Con lo que hay, saca harto provecho.





LA DECISIÓN

¿Qué decidirá Jorge Fossati? Eso aún no lo sabemos, pero —por lo menos— parece que el técnico campeón no le teme a los retos. Si pudo resucitar al la ‘U’ de inicios de año y le dio el título, entonces ¿por qué ahora no podría repetirlo con Perú?

Si Reynoso tuvo la oportunidad, Fossati se la ganó.





CRONOGRAMA DE LA FPF:

Jean Ferrari fue el primer contactado por la Federación para negociar con Jorge Fossati.

fue el primer contactado por la Federación para negociar con Jorge Fossati. Esta semana que viene, Juan Reynoso dejaría de ser el técnico de la bicolor.

Juan Reynoso dejaría de ser el técnico de la bicolor. En quincena de diciembre, la FPF abordaría al aún técnico de la ‘U’ para ofrecerle la Selección.





