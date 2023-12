Diciembre arrancó con nuevos proyectos para Jorge Fossati, técnico de Universitario, quien confirmó que la Federación lo está buscando para que sea el estratega de la selección peruana.

Así lo dijo fuerte y claro el uruguayo de 70 años para una conocida radio de su país, donde actualmente está, aunque también enfatizó en su molestia por la forma en cómo se enteró.

“(Aún) no me han contactado oficialmente desde la Federación Peruana de Fútbol”, comenzó señalando el artífice del último campeonato crema al programa Quiero Fútbol de la radio Sport 890.

Luego, el profesor recalcó que “ayer me enteré, de una forma que no me gustó, que se contactaron con la ‘U’ para avisar que el director de fútbol iba a viajar a Uruguay para reunirse conmigo”.

Como se sabe, el encargado de elegir al sucesor de Juan Reynoso en la bicolor es el director de fútbol, Juan Carlos Oblitas, quien -según Jorge Fossati- estaría viajando para convencerlo de tomar el puesto.





Experiencia de Fossati en selecciones:

Jorge Fossati dio el gran salto de su carrera hace casi 10 años, cuando asumió las riendas de la selección de su país, Uruguay, tras campeonar en la Liga de Ecuador con el LDU de Quito.

Su segunda experiencia a nivel de representativos nacionales se dio con la selección de Qatar donde dirigió casi por un año y medio. Si firma con Perú, sería su tercera vez al frente de un país.

Temporada Selección PJ V E D 04/2004 - 11/2005 Uruguay 23 8 7 8 02/2007 - 09/2008 Qatar 12 6 2 4





