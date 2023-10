La reacción de Pedro Gallese contra un hincha que invadió el campo en la derrota ante Argentina sigue trayendo cola. Ahora apareció el menor de edad y anunció que podría demandar al capitán.

Como se recuerda, tras ir perdiendo 0-2 contra la albiceleste, un hincha peruano se metió al campo para robarle un selfie a Lionel Messi, pero fue atajado por el portero bicolor antes de que este llegue.

No contento con eso y sumido en la frustración de una nueva derrota, el arquero de la selección dejó de lado su apelativo de ‘santo’, tomó el celular y lo arrojó con fuerza y enojo hacia algún lugar.

Dos días después de ese lamentable suceso, apareció el hincha agraviado y dejó en claro que es un menor de edad y que podría denunciar a Pedro Gallese por haber arrojado su celular “en vez de dedicarse a jugar”.

“Si ya me habían atrapado, ¿por qué agarró mi celular? ¿Por qué lo tiró? ¡No entiendo! No tengo 20 años, no soy mayor de edad como la gente dice, tengo 17″, reveló el adolescente agraviado.

Asimismo, advirtió que, “fácilmente, puedo denunciarlo. Yo solo quería tomarme una foto o abrazar a Messi, pero Gallese se metió. No es su chamba. Él tenía que atajar y nada más, pero le metieron 2 goles”.









