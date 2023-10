Tras sumar 1 solo punto de 12 posibles, el equipo de Juan Reynoso estaría viviendo sus peores momentos. Las primeras en pronunciarse fueron la pareja de Paolo Guerrero y la esposa de Christian Cueva.

Por un lado, Ana Paula Consorte, madre del último hijo del ‘Depredador’ publicó un enigmático, pero incisivo mensaje en su cuenta de Instagram al finalizar el partido donde Perú cayó derrotado 0-2 ante Argentina.

“Mejor no digo nada, porque estoy sin mi abogado hoy. Mejor me quedo en silencio”, fue lo que posteó la actual pareja del ‘9′ de la Selección Peruana, quien no regresó al banco de suplentes luego de ser cambiado.

Ana Paula Consorte es la pareja de Paolo Guerrero (Captura: Instagram).

Por otro lado, la esposa del popular ‘Aladino’, Pamela López, también estuvo presente en el Estadio Nacional y utilizó sus stories para mandar un mensaje muy fuerte inmediatamente después del final del partido.

En su cuenta oficial (privada), la cónyuge de Christian Cueva, quien no fue convocado por bajo rendimiento, explotó y publicó la imagen de un burro y preguntándose -sarcásticamente- a quién estaría haciendo referencia.

Pamela López es la esposa de Christian Cueva (Captura: Instagram).

Sin duda, ambas utilizaron sus redes sociales para desfogar su malestar por las decisiones y, sobre todo, los resultados de la Selección Peruana al mando de Juan Reynoso, pero -también- cuidándose de no perjudicar a sus parejas.

Guerrero no regresó al banco luego de ser cambiado (Foto: Gonzalo Córdova).





