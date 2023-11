Juan Reynoso ya perdió el partido, el de la confianza, el de la fe, el del hincha. No ha llegado el pitazo final aún, pero es una derrota por goleada para el técnico de la selección peruana, ese equipo que bajo su mando ya no gana, no hace un gol y ya no patea al arco. Del ‘equipo de todos’ queda casi nada. Y el hincha ya perdió la fe: en su técnico, en su selección, en el Mundial.

La última encuesta de Ipsos para Perú21 revela que el 84% de personas desaprueba la gestión de Reynoso como entrenador de la selección peruana. El ‘Cabezón’ tocó fondo y el rechazo a su trabajo se duplicó porcentualmente (en la última encuesta de septiembre, su desaprobación alcanzó el 42%).

La gente ya no quiere a Reynoso en la selección, no le perdona sus números en esta eliminatoria. Un 84%, además, considera que ya no debe continuar como técnico de la blanquirroja. Solo un 14% quiere que continúe en el cargo.

Con poco oxígeno ya, el técnico campeón con la ‘U’, Melgar y Cruz Azul tiene otros dos partidos –uno este jueves en La Paz ante Bolivia, el otro ante Venezuela en Lima— para devolverle la confianza al aficionado que cada vez ve más lejano el sueño mundialista. Las derrotas de la última fecha doble han dolido y han pasado factura. Ya solo un 34% cree que la selección clasificará al mundial 2026: 35 puntos porcentuales menos que en el último estudio realizado en septiembre (69%).

Otro que pierde por goleada es Agustín Lozano. Acusado por corrupción durante su mandato como alcalde de Chongoyape, la Fiscalía busca ganarle el partido, mientras el 82% de los entrevistados por Ipsos desaprueba su gestión al frente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

La hinchada ya no cree, ya nos les cree. La ya difícil eliminatoria regresa esta jueves. Que vuelva el equipo, que vuelvan los goles, que vuelva la victoria, que vuelva la fe. O que Dios y la patria os lo demande.

FICHA TÉCNICA

UNIVERSO: Hombres y mujeres mayores de 18 años, de todos los niveles socioeconómicos (NSE), residentes en Perú urbano y rural. MUESTRA: 1006 personas entrevistadas en zonas urbanas y rurales. Margen de error para resultados totales de ± 3.1% TÉCNICA: Bus Express: Cuantitativa mediante encuestas en tablets con técnica cara a cara. CAMPO; Se llevó a cabo el 26 y 27 de octubre del 2023.