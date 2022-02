La selección peruana no tiene una buena actuación ante Ecuador, por la fecha 16 de las Eliminatorias Qatar 2022, y cae parcialmente por 1-0 en el Estadio Nacional. Gianluca Lapadula, quien no pudo jugar por un problema en la nariz, se encuentra en la tribuna del recinto y no ocultó su preocupación por el resultado.

El atacante ítalo-peruano, que lleva dos goles en el proceso clasificatorio, analizaba lo que ocurría en el campo, seguramente con ganas de saltar al césped para intentar revertir la historia parcial. No obstante, el futbolista tendrá que priorizar su recuperación para llegar bien a la fecha doble de marzo, que será decisiva para la ‘Blanquirroja’.

Considerando el 1-0 favorable a Ecuador y los demás resultados consumados este martes, la ‘Tri’ asegurará su pasaje al mundial, al ubicarse en el tercer lugar con 27 puntos. Por su parte, la selección peruana permanece en la quinta casilla, en zona de repechaje, con 20 unidades, quedando una por encima de Chile.

La previa del Perú vs. Ecuador

Perú, que ocupa la cuarta posición con 20 puntos, no tiene aún tan al alcance la clasificación directa, pero un triunfo sobre la Tricolor dejaría a la ‘Blanquirroja’ con la quinta plaza casi asegurada, que da derecho a disputar la repesca. De ganar el combinado peruano, sería la primera vez que consigue cuatro triunfos consecutivos en eliminatorias tras las victorias cosechadas ante Bolivia (3-0), Venezuela (1-2) y Colombia (0-1) que le han aupado a los puestos de clasificación directa para la Copa del Mundo.

Tanto peruanos como ecuatorianas afrontarán este duelo con bajas sensibles que obligarán a sus respectivos seleccionadores a hacer modificaciones en el equipo titular respecto a sus últimos partidos en las eliminatorias.

Cabe precisar que Ricardo Gareca no podrá disponer de Christian Cueva, el jugador más determinante de Perú en estas eliminatorias, quien está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas y, en su lugar, probablemente actúe Raziel García.