La tiene clara. El 'Pibe' Valderrama, reconocido ex seleccionado de Colombia, se mostró muy confiado respecto al duelo que disputará su país contra la selección peruana este martes 10 de octubre por la última fecha de las Eliminatorias Rusia 2018.

En declaraciones al diario El Heraldo de Colombia, Valderrama señaló que "para ir al Mundial tenemos que ganarle a Perú, no hay que inventar más nada. Estamos vivos y los muchachos saben que es así".

“El mensaje que le mando a estos muchachos es que estamos vivos y que el pueblo colombiano está esperanzado en que vamos a ganarle a Perú y vamos a clasificar. Yo, en lo personal, soy optimista", agregó.

Sin embargo, el ex mundialista no perdió la oportunidad para criticar al conjunto colombiano por su derrota que sufrió ante Paraguuay en la fecha pasada. Los cafeteros iban ganando 1-0 en Barranquilla, sin embargo, los guaraníes voltearon el partido 2-1.

"Estábamos ganando 1-0, íbamos a cerrar el partido y sacamos a Abel Aguilar. Para mí eso fue un error. Está demostrado que cada vez que sacamos a Abel perdemos. Nos pasó con Paraguay, nos pasó en el Mundial y nos ha pasado siempre. Pero bueno, ya eso pasó", opinó Valderrama.

Pero la crítica no quedó allí. El 'Pibe' también le dio 'un jalón de orejas' a José Antonio Pekerman por el cambio de Teófilo Gutiérrez que solo duró "10 minutos".

“Yo no entiendo algo. Si yo convoco a Teófilo Gutiérrez y lo tengo en plenitud de condiciones, ¿por qué no lo pongo de titular? ¿Lo llamo para usarlo 10 minutos en el partido que nos puede dar la clasificación? Eso no lo entiendo. Es una opinión personal, yo siempre jugaría con Teo”, manifestó.

Por último, Valderrama hizo hincapié en que "para ganar hay que hacer un partido inteligente, como mucha precaución, porque ellos (los peruanos) también tienen la obligación de ganar".