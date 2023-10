Este lunes 9 se dará a conocer la lista final de convocados a la Selección Peruana para enfrentar a Chile el jueves y a la campeona del mundo Argentina cinco días después. Ante eso, ¿quién será la sorpresa? Y, sobre todo, ¿cuál será el once?

Entrando en la cabeza de Juan Reynoso y haciendo un poco de memoria, el estratega de la bicolor es un tipo tan metódico que su única sorpresa para esta segunda convocatoria ya la sabe el Perú entero. Sí, estamos hablando del lateral-volante danés recientemente inscrito como peruano, Oliver Sonne.

Pero la inclusión del exmodelo no alterará los planes del estratega de la selección, no, porque su presencia no será para adueñarse del equipo de buenas a primeras. El llamado de Oliver Sonne en esta ocasión responde al futuro, uno donde André Carrillo ya no tendrá tanto espacio en el once titular.

Y sí. Esa es la misión del ambidiestro danés, darle simetría a la bicolor: por un lado, ‘Bolt’ y, por el otro, Sonne. Dos carrileros completos en la búsqueda del ansiado esquema 3-5-2 que Reynoso seguirá probando, sobre todo, contra selecciones poderosas como la argentina, así sea en Buenos Aires o en Lima.

Pero, antes de enfrentar a Messi y compañía, hay una tarea igual o más importante primero, arrebatarle los tres puntos a los chilenos. ¿Es posible? ¡Claro que sí! ¿Por qué? Porque la roja sigue abusando de sus héroes bicampeones de América como si no hubiesen pasado los años. No tienen recambio.

¿Cómo? La estrategia lo es todo y, para ejecutarla al estilo Reynoso, armaremos un once que deberá tomar por asalto Santiago y no devolverlo hasta dentro de cuatro años. Para ello, los nuestros han de estar convencidos y ser atrevidos.

Comenzamos. Del arco, ni hablamos. Pedro Gallese seguirá siendo el titular hasta después de retirado. En la defensa, una línea de cuatro, como estamos acostumbrados, pero con un ligero cambio: Corzo como lateral derecho titular. El resto de la defensa debería de estar conformada por Tapia, Callens y Trauco de derecha a izquierda.

En la volante, otra línea de cuatro parecida a la de abajo conformada por Advíncula, Cartagena, Yotún y López, en el mismo sentido que el párrafo anterior.

Esta doble frontera dotará a Perú de una primera barrera dedicada a la defensa, pero con buenas salidas como las del 13 y las del 6, además del doble lateral por cada lado, pero con el 17 y el 4 liberados. Arriba, ‘Canchita’ ayudando a Guerrero a ganarse la vida.

El once de Perú ante Chile.





Las alternativas de Reynoso:

En defensa, Marcos López podría ocupar el lugar de Miguel Trauco.

Marcos López podría ocupar el lugar de Miguel Trauco. En la volante, Bryan Reyna iniciaría por la banda izquierda.

Bryan Reyna iniciaría por la banda izquierda. En la delantera, André Carrillo sería el titular en vez de ‘Canchita’.





VIDEO RECOMENDADO:

Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dijo que la investigación determinará si la magistrada Tello tuvo responsabilidad en la filtración.