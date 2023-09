🎙️ Aldo Corzo: “Estoy muy feliz y con la ilusión de estar nuevamente en #LaBicolor 🇵🇪. Sé lo que quiere el profesor Reynoso para sus defensas, pero no sé en qué posición me quiere utilizar. Donde me toque daré lo mejor siempre”.#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/er2v8nGDZK