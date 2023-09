Lionel Messi llevó a Argentina a su último título mundial con 35 años, pero después de eso decidió partir a una Liga menos competitiva y ahora ya avisó que no puede terminar los partidos.

Un año después de coronarse campeón del mundo y a pesar de jugar todos los 90 minutos con su nuevo equipo, el Inter Miami de la MLS, el nivel de exigencia de las Eliminatorias es superior y distinto para el ‘10′.

“Salí del Argentina partido por cansancio. Y, seguramente, no va a ser la última vez que lo haga”, advirtió uno de los mejores jugadores de todos los tiempos anunciando el inicio del final de su histórica carrera.

Sobre este cambio anticipado, su técnico en la ‘albiceleste’ afirmó que “él me pidió el cambio; si no, no lo sacaría. Le harán estudios y, si estos son favorables, jugará en La Paz. Si no, ya veremos qué hacemos”.

En esa misma línea, vale recordar que su DT en Miami también alertó hace dos semanas que “Messi va a tener que descansar en algún momento por la carga de minutos jugados. Pero, mientras él no lo pida, lo seguirá haciendo”.





Números de Messi en el Inter Miami:

Partidos 11 Goles 11 Asistencias 5





VIDEO RECOMENDADO: