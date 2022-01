La selección de Ecuador igualó con Brasil en Quito (1-1), pero el resultado no fue satisfactorio para el entrenador Gustavo Alfaro, quien no ocultó su molestia por las decisiones arbitrales. Tras el encuentro, el estratega habló en conferencia de prensa y expresó todo su malestar, en especial contra el VAR.

“Estamos conmocionados por el desarrollo del partido, porque fue extraño, con todas las cosas que sucedieron. Más que nada, uno siempre pide que la resolución de un partido se defina de acuerdo a los aciertos o errores que un equipo pueda tener, no por detalles extras”, explicó inicialmente el DT de la ‘Tricolor’.

“El VAR le quita la esencia al fútbol, no solo porque revierte una sanción o las decisiones, sino también por el tiempo que se pierde, dado que son cuatro o cinco minutos de para. También por cómo afecta en lo anímico a un plantel. En un momento estamos peleamos estando abajo en el marcador, luchamos, teníamos ventaja con un cobro y luego ya no”, agregó Alfaro.

“Quiero destacar y rescatar la actitud de mis jugadores. Es un orgullo. No creo que haya intencionalidad de que no quieran que Ecuador vaya al Mundial. Y no tengo nada contra Brasil, solo queríamos ganar y prácticamente no lo concretamos por los cobros que se hicieron. En adelante, no quiero ninguna a favor, lo único que deseo es justicia. Hoy teníamos la posibilidad de asegurar el Mundial, pero vamos a seguir peleando”, agregó el entrenador.

De la misma forma, reveló la clave del gran desempeño que tuvo el cuadro ecuatoriano: “La jerarquía se respeta, pero no se teme. Brasil vino como siempre, con personalidad y presencia, con grandes jugadores. Lo primero que debe tener un jugador o equipo, es confianza. Nosotros queríamos regalarle al país un triunfo en este choque. Hay sensaciones encontradas, buena por la tranquilidad y la confianza de los jugadores, porque presionaron, atacaron, y mala por el resultado”.

“Si Ecuador le ganó a Chile y jugó de esta manera ante Brasil, es porque algún mérito debió acumular. Espero que de aquí en adelante las cosas sean deportivas, si merecemos ir a la Copa del Mundo, que sea por los beneficios deportivos que podamos alcanzar. Y si hay otro que hace mejor las cosas, que tal vez nos quita el tercer lugar y nos deja en el sexto puesto, será por lo deportivo”, resaltó.

Finalmente, Gustavo Alfaro confesó que irán con todo al choque ante la selección peruana en Lima. “Con 27 puntos era seguro el Mundial. Faltan tres más y tal vez la diferencia de goles, aunque hay que ver otros resultados. Lo que necesito es que el equipo siga sumando. Hemos dado un paso importante para la ir a la Copa del Mundo y ahora nos mentalizamos para ir a pelear a Perú, para ver si podemos traernos la clasificación”, sentenció.