Solo dos retos para el desenlace. Las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018 mantienen en suspenso a Sudamérica tras el desarrollo de la penúltima jornada doble del certamen.

Las dos últimas fechas de la competición regional imponen determinantes desafíos de cara a la clasificación al próximo Mundial.

La selección peruana, luego de alcanzar el cuarto lugar de la tabla de posiciones, ubicada en la zona de acceso directo a Rusia, primero visitará Argentina y posteriormente recibirá a Colombia en Lima.

Programación Eliminatorias Sudamericanas Rusia 2018

Fecha 17 (5 de octubre)



Bolivia vs. Brasil

Argentina vs. Perú

Venezuela vs. Uruguay

Colombia vs. Paraguay

Chile vs. Ecuador

Fecha 18 (10 de octubre)



Brasil vs. Chile

Uruguay vs. Bolivia

Ecuador vs. Argentina

Paraguay vs. Venezuela

Perú vs. Colombia

Tabla de posiciones