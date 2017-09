Eliminatorias Rusia 2018: Conoce la hora y canal de la fecha 15

Los partidos por las Eliminatorios Rusia 2018 están muy parejos. Casi todos los equipos luchan por la clasificación, solo Venezuela y Bolivia están completamente eliminados.

Este martes 5 de setiembre se jugará la antepenúltima jornada (fecha 16). Perú, Ecuador, Paraguay, Chile y Argentina juegan partidos claves.

Esta es la programación de los encuentros:

-Bolivia vs. Chile en el Hernando Siles de La Pazb (Movistar Deportes/3:00 pm)



-Colombia vs. Brasil en el Metropolitano Roberto Meléndez (Gol Perú/3:30 pm)



-Ecuador vs. Perú en el Olímpico Atahualpa (Movistar Deportes/4:00 pm)



-Argentina vs. Venezuela en el Monumental de Nuñez (Gol Perú/6:30 pm)



-Paraguay vs. Uruguay en el Defensores del Chaco (Movistar Deportes/7:00 pm)