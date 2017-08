La selección peruana viene preparándose para afrontar la fecha doble de las Eliminatorias Rusia 2018. La 'bicolor' recibirá a Bolivia en el Monumental y visitará a Ecuador.

Los encuentros están programados para el 31 de agosto y 5 de setiembre. La 'blanquirroja' se jugará sus últimas chances para clasificar al Mundial.

Por esa razón, te hacemos un recuento de la fecha, hora y canal de los partidos de la fecha 15 y 16.

Programación de la fecha 15 de las Eliminatorias Rusia 2018 (31 de agosto):

-Venezuela vs. Colombia en el Polideportivo de Pueblo Nuevo | HORA: 4:00 pm | CANAL: Movistar Deportes (03-703).



-Chile vs. Paraguay en el Monumental David Arellano | HORA : 5:30 pm | CANAL: Por definir.



-Uruguay vs. Argentina en el Centenario de Montevideo | HORA: 6:00 pm | CANAL: Movistar Deportes (03-703).



-Brasil vs. Ecuador en la Arena do Grêmio | HORA: 9:45 pm | CANAL: Por definir.



-Perú vs. Bolivia en el Monumental | HORA: 9:15 pm | CANAL: Movistar Deportes (03-703).

Programación de la fecha 16 de las Eliminatorias Rusia 2018 (5 de setiembre):

-Bolivia vs. Chile en el Hernando Siles | HORA: 3:00 pm | CANAL: Por definir.



-Colombia vs. Brasil en el Metropolitano Roberto Meléndez | HORA: 3:30 pm | CANAL: Por definir.



-Ecuador vs. Perú en el Olímpico Atahualpa | HORA: 4:00 pm | CANAL: Movistar Deportes (03-703 HD).



-Paraguay vs. Uruguay en el Defensores del Chaco | HORA: 7:00 pm | CANAL: Por definir.



-Argentina vs. Venezuela en el Monumental de Nuñez | HORA: 6:30 pm | CANAL: Por definir.