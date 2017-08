Eliminatorias Rusia 2018: Conoce cuándo se disputarán todos los duelos europeos

Las selecciones europeas cumplirán del jueves 31 de agosto al martes 5 de septiembre la penúltima jornada doble correspondiente a la primera fase de las Eliminatorias Rusia 2018 para el 'viejo continente'.

Luego de la séptima y octava fecha del proceso, las representaciones nacionales de la región retomarán la competencia el 6 y 9 de octubre, fechas de la últimas pruebas previas a la segunda instancia de acceso al próximo Mundial.

Cabe resaltar que la segunda ronda europea de clasificación a Rusia 2018 se disputará en noviembre próximo. A continuación, conoce todos los duelos europeos que se disputarán en la próxima jornada doble de las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018.

Grupo A

Jueves 31 agosto



Luxemburgo vs. Bielorrusia (1:45 p.m. - Hora peruana)

Francia vs. Holanda (1:45 p.m. - Hora peruana)

Bulgaria vs. Suecia (1:45 p.m. - Hora peruana)

Domingo 3 de septiembre



Holanda vs. Bulgaria (11:00 a.m - Hora peruana)

Bielorrusia vs. Suecia (11:00 a.m - Hora peruana)

Francia vs. Luxemburgo (1:45 p.m. - Hora peruana)

Grupo B

Jueves 31 agosto



Suiza vs. Andorra (1:45 p.m. - Hora peruana)

Portugal vs. Islas Feroe (1:45 p.m. - Hora peruana)

Hungría vs. Letonia (1:45 p.m. - Hora peruana)

Domingo 3 de septiembre



Islas Feroe vs. Andorra (11:00 a.m - Hora peruana)

Letonia vs. Suiza (1:45 p.m. - Hora peruana)

Hungría vs. Portugal (1:45 p.m. - Hora peruana)

Grupo C

Viernes 1 de septiembre



República Checa vs. Alemania (1:45 p.m. - Hora peruana)

Noruega vs. Azerbaiyán (1:45 p.m. - Hora peruana)

San Marino vs. Irlanda del Norte (1:45 p.m. - Hora peruana)

Lunes 4 de septiembre



Azerbaiyán vs. San Marino (11:00 a.m - Hora peruana)

Alemania vs. Noruega: (1:45 p.m. - Hora peruana)

Irlanda del Norte vs. República Checa: (1:45 p.m. - Hora peruana)

Grupo D

Sábado 2 de septiembre



Serbia vs. Moldavia (11:00 a.m - Hora peruana)

Georgia vs. Irlanda (11:00 a.m - Hora peruana)

Gales vs. Austria (1:45 p.m. - Hora peruana)

Martes 5 de septiembre



Moldavia vs. Gales (1:45 p.m. - Hora peruana)

Austria vs. Georgia (1:45 p.m. - Hora peruana)

Irlanda vs. Serbia (1:45 p.m. - Hora peruana)

Grupo E

Viernes 1 de septiembre



Kazajistán vs. Montenegro (11:00 a.m - Hora peruana)

Rumanía vs. Armenia (1:45 p.m. - Hora peruana)

Dinamarca vs. Polonia (1:45 p.m. - Hora peruana)

Lunes 4 de septiembre



Alemania vs. Dinamarca (11:00 a.m - Hora peruana)

Polonia vs. Kazajistán (1:45 p.m. - Hora peruana)

Montenegro vs. Rumanía (1:45 p.m. - Hora peruana)

Grupo F

Viernes 1 de septiembre



Lituania vs. Escocia (1:45 p.m. - Hora peruana)

Eslovaquia vs. Eslovenia (1:45 p.m. - Hora peruana)

Malta vs. Inglaterra (1:45 p.m. - Hora peruana)

Lunes 4 de septiembre



Inglaterra vs. Eslovaquia (1:45 p.m. - Hora peruana)

Eslovenia vs. Lituania (1:45 p.m. - Hora peruana)

Escocia vs. Malta (1:45 p.m. - Hora peruana)

Grupo G

Sábado 2 de septiembre



Albania vs. Liechtenstein (11:00 a.m - Hora peruana)

España vs. Italia (1:45 p.m. - Hora peruana)

Israel vs. Macedonia (1:45 p.m. - Hora peruana)

Martes 5 de septiembre



Macedonia vs. Albania (1:45 p.m. - Hora peruana)

Liechtenstein vs. España (1:45 p.m. - Hora peruana)

Italia vs. Israel (1:45 p.m. - Hora peruana)

Grupo H

Jueves 31 agosto



Chipre vs. Bosnia (1:45 p.m. - Hora peruana)

Grecia vs. Estonia (1:45 p.m. - Hora peruana)

Bélgica vs. Gibraltar (1:45 p.m. - Hora peruana)

Domingo 3 de septiembre



Estonia vs. Chipre (11:00 a.m - Hora peruana)

Grecia vs. Bélgica (1:45 p.m. - Hora peruana)

Gibraltar vs. Bosnia (1:45 p.m. - Hora peruana)

Grupo I

Sábado 2 de septiembre



Finlandia vs. Islandia (11:00 a.m - Hora peruana)

Ucrania vs. Turquía (1:45 p.m. - Hora peruana)

Croacia vs. Kosovo (1:45 p.m. - Hora peruana)

Martes 5 de septiembre



Turquía vs. Croacia (1:45 p.m. - Hora peruana)

Islandia vs. Ucrania (1:45 p.m. - Hora peruana)

Kosovo vs. Finlandia (1:45 p.m. - Hora peruana)