Las Eliminatorias a Qatar 2022 continúan en la zona Conmebol y este martes se jugaron los cinco partidos pertenecientes a la fecha 2. Bolivia vs. Argentina, Ecuador vs. Uruguay, Venezuela vs. Paraguay, Chile vs. Colombia y Perú vs. Brasil fueron los duelos.

La jornada inició con la victoria entre Argentina sobre Bolivia por 2-1. Continuó Ecuador con un triunfo por 2-1 frente a Uruguay

Aún faltan conocer los resultados del Venezuela vs. Paraguay (Mérida), Chile vs. Colombia (Santiago) y Perú vs. Brasil (Lima).

Hasta el momento la selección argentina va en lo más alto tras conseguir dos victorias en sus dos partidos jugados.

Vale recordar que una vez finalizada las Eliminatorias para Qatar 2022 solo los cuatro primeros clasifican directamente al Mundial, mientras que el quinto lugar participa de un repechaje por un cupo.













Tercer gol en el Ecuador vs Uruguay por las Eliminatorias Qatar 2022. (Movistar TV)

