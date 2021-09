Después del Mundial de Rusia 2018, con la permanencia de Ricardo Gareca en el banquillo y de un grupo de jugadores con experiencia, más de un hincha de la selección peruana esperaba la consolidación del equipo, olvidar el incómodo momento de sacar la calculadora y buscar una suma en busca de la vía de clasificación para la fiesta del fútbol. Sin embargo, aquello no se dio y ahora el sueño mundialista volvió a ser una pesadilla. A esto se suma que las matemáticas vuelven a estar frente a nosotros para mantener intacta la esperanza.

Previamente a la fecha triple de las Eliminatorias de este mes, la ‘Blanquirroja’ estaba a cuatro puntos de la zona de repechaje y ahora, tras igualar contra Uruguay (1-1), vencer a Venezuela (1-0) –ambos en Lima– y caer en Recife ante Brasil (2-0), el equipo de todos está a cinco unidades de ese medio cupo. Con la mitad de la clasificatoria sudamericana ya disputada, el tiempo empieza a convertirse en el otro rival de Perú y no hay margen de error para el último tramo hacia Qatar 2022, como sucedió para Rusia 2018.

Actualmente, la selección se ubica séptimo con 8 puntos, y si quiere asistir a un Mundial por segunda ocasión de forma consecutiva, deberá sumar al menos 18 puntos en lo que resta de las Eliminatorias. Es decir, está obligado a hacer una segunda parte casi perfecta, e inclusive mejor que en la pasada campaña, donde se obtuvieron 15 unidades, que sumadas a las 11 de aquella primera parte, sellaron un puntaje de 26, que es a lo que Gareca debe apuntar de ahora en adelante para estar en el Medio Oriente.

LOS RIVALES A VENCER

A la selección peruana le restan cuatro partidos en casa donde la obligación es cosechar victorias. No se puede ceder puntos ante Chile, Ecuador, Paraguay y Bolivia. Ahí están 12 de los 18 puntos que necesita el equipo nacional. Es más, salvo el duelo con los chilenos, en la pasada Eliminatoria vencimos a todas estas selecciones. Seguramente serán partidos apretados, como el sufrido contra Venezuela, pero en estas ocasiones no importante el cómo, sino el resultado favorable.

“Se está complicando, pero hay que pelear. Nosotros no somos de bajar los brazos y hay que preparar el partido con Chile. No hay que perder la fe. Estamos luchando para ir trepando en la tabla. Es importante para la gente. No debe perder la fe. Nosotros vamos a luchar hasta donde podamos luchar”, declaró el ‘Tigre’ Gareca tras la derrota de visita ante el ‘Scratch’.

¿Y las otras seis unidades que se deben lograr fuera de Lima? A Perú le falta visitar a Bolivia, Argentina, Colombia, Venezuela y Uruguay. Sobre el papel, no parece complicado cumplir el pedido, pues en el camino a Rusia 2018 se lograron cinco unidades. Eso sí, ahora se exigen nuevas hazañas, como sucedieron en Quito y Asunción, anteriormente. Ahora, la prioridad será ganar por primera vez en la altura de La Paz y acabar con 24 años de no registrar victorias en territorio venezolano (la última vez se dio en el proceso al Mundial de Francia 1998, con un 3-0).

Cabe destacar que, en la última campaña, la selección boliviana se impuso en su hogar por 2-0 a la bicolor, pero tras el reclamo de los chilenos en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), debido a una mala inscripción de un jugador, el equipo de todos recibió tres puntos valiosos que terminaron ayudando a disputar el repechaje con Nueva Zelanda. Ahora, la historia debe cambiar y el festejo no debe estar en un tribunal, sino en el campo.

Entretanto, frente a los colombianos, uruguayos y argentinos se debe apelar, al menos, a sumar un punto o un par con empates que significarían una victoria para el equipo en la tabla de posiciones tras las 18 fechas. El camino vuelve a ser bastante incierto, complicado, pero la fe está intacta y depende de los seleccionados si quieren seguir haciendo historia.