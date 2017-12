Eliminatorias: Conoce las opciones que tiene Perú para estar en el Mundial

Por: Renzo Norvani / renzo.norvani@peru21.com



Deshágase de la calculadora, porque esta vez no la va a necesitar. Luego del triunfo de Perú en Quito ante Ecuador, la selección finalizó la jornada 16 en cuarto lugar con 24 unidades y, así, se encuentra en zona de clasificación directa al Mundial de Rusia .

A falta de los encuentros en Buenos Aires ante una asustada y necesitada Argentina, y en Lima ante –esperemos– una clasificada Colombia, Perú tiene una chance única en los últimos 35 años: depender de sí mismo para clasificar.

Los escenarios

Pero ya lo dijimos, somos peruanos, y si no sufrimos, parece que no vale. Entonces, comenzamos a ver las posibles combinaciones que nos llevarían directamente al Mundial.

Quedó claro que si Perú logra vencer a Argentina y Colombia, estará automáticamente en Rusia sin importar otros resultados.

Ahora, si logramos cuatro de los seis puntos, Argentina no deberá vencer a Ecuador y Chile no deberá ganarle a Ecuador y Brasil. Con tres puntos, Argentina debe perder ante Ecuador, Chile no debe sumar más de tres puntos y Paraguay no deberá derrotar a Colombia y Venezuela.

Con dos empates, Argentina deberá caer ante Ecuador, Chile deberá igualar con Ecuador y perder con Brasil, y Paraguay deberá no ganarle a Colombia y Venezuela. Finalmente, con un empate (este debería ser ante Argentina), Argentina deberá perder ante Ecuador, Chile igualar con Ecuador y caer ante Brasil, y Paraguay no deberá vencer a Colombia y Venezuela.

Con estas combinaciones, lograríamos romper con tantos años de sufrimiento sin Mundial. Los duelos serán en octubre, mes morado, mes de milagros. Que así sea.

Datos

- Luego de estas dos victorias, Perú ocupará el puesto 12 en el próximo ranking FIFA, el mejor puesto en su historia.



- Edison Flores integra el once ideal de la fecha 16 de las Eliminatorias.