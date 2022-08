El boxeo profesional no se detiene en el Perú y en esta ocasión el representante nacional César ‘El Zurdo’ Ignacio se medirá en un duelo ante el venezolano Jeffry Quintero, en la pelea principal de la sexta jornada de Noche de KO’s.

Ignacio, natural del Callao, ha sido campeón bolivariano de peso gallo y ha peleado en México, Chile y Venezuela; mientras que su oponente en su última presentación, soportó cuatro rounds ante Jonathan Maicelo.

Esta velada también marcará el regreso al boxeo profesional de Luis ‘The King’ Miranda, quien hace poco participó en los Juegos Bolivarianos de Valledupar.

En total la cartelera de Noche de KO’s 6 constará de cinco peleas profesionales, entre las que destacan los duelos entre Ignacio Paredes vs. Jeffry Quintero (Peso Pluma), Luis ‘The King’ Mirada vs. German Ramos (Super mediano) y Fernando ‘Street’ Fores vs. Diego Hinostroza / Super Ligero

La prometedora velada de boxeo se llevará a cabo el próximo 13 de agosto en el gimnasio Joe Palooka de Surco y es organizada por GZ Promotions.

