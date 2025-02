¿El recambio de Paolo Guerrero? Goicochea: "Quiero llegar a la Selección mayor"

La Selección Peruana regresará a los partidos de Eliminatorias de marzo sin Paolo Guerrero (retirado) y, en ese contexto, Juan Pablo Goicochea se postula como posible recambio.

Y es que, luego de ser la figura absoluta de la bicolor en el último Sudamericano, el centrodelantero de 20 años y 1.85 metros de altura del Platense de Argentina, emergió como solución.

Como se recuerda, el centrodelantero formado en Alianza Lima emigró a la Primera División albiceleste ni bien cumplió la mayoría de edad y después de concretar grandes actuaciones.

"Siento que me fue bien en el Sub 20: anoté dos goles, que era un sueño que tenía desde niño. Me quedo tranquilo personalmente, pero sí con la espina de lo colectivo", reveló J.P. Goicochea.

Luego, sobre sus objetivos para el 2025, el joven talento peruano anunció a todos que "ahora apunto a tener minutos en el primer equipo de Platense y buscar llegar a la Selección mayor".

Vale resaltar que, actualmente, 'Goico' juega en la reserva del equipo argentino, pero ya se habla sobre su debut como futbolista profesional y se le compara con Paolo Guerrero.

