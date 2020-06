Los hinchas del Borussia Dortmund tienen una frase favorita: “Echte Liebe”. Significa amor verdadero y se luce cada fin de semana en bufandas, gorras, pancartas y avisos dentro del Signal Dunal Park, el estadio del equipo alemán. Pero esta frase cobra vida cuando es vociferada por los 82 mil hinchas que caben dentro del recinto. Es ahí cuando se convierte en un grito de guerra. No por algo el Borussia tiene el récord de asistencia de hinchas a estadios. En el mundo no hay club alguno que logre convocar a más seguidores en los partidos.

Pero el pasado martes 26 de mayo ninguno de los 82 mil fanáticos estuvo presente en el partido que su equipo jugó frente al Bayern Múnich por la Bundesliga. El Signal Dunal Park fue lo más parecido a un funeral. Veintidos jugadores en el campo y nadie en las tribunas. En el banquillo, jugadores con mascarillas. En las esquinas, recogebolas con trapos empapados de desinfectante. Pequeños ruidos que normalmente no se escuchaban, como los gritos de los entrenadores o las conversaciones entre jugadores, fueron percibidos por las cámaras. Y resaltó uno: el sonido del golpe al balón. Pum, pum, pum de un lado al otro.

“Esto realmente es una caja acústica. Mostrar a la gente esto es tremendo”, decía uno de los relatores del partido con voz entrecortada.

Uno a cero perdió el Borussia, que extrañó como nunca a su hinchada. Se trató de la tercera fecha desde el reinicio de la Bundesliga en medio de la pandemia por el coronavirus. Alemania fue uno de los primeros países en autorizar la vuelta del fútbol profesional. Lo ha permitido con estrictas medidas de seguridad, siendo la más importante el jugar encuentros a puerta cerrada.

ESTADIOS SIN VOZ

En el reglamento del fútbol uno de los peores castigos que puede recibir un equipo es jugar sin público. Es que por siempre se ha considerado a la hinchada como fundamental para el desarrollo del juego y enormes estadios se han construído pensando en los seguidores. ¿Se imaginan el Santiago Bernabéu sin un alma, el Old Trafford en silencio o La Bombonera vacía? Peor aún, ¿un partido de la selección peruana con el Estadio Nacional desierto? “Jugar sin hinchada es como bailar sin música”, escribió Eduardo Galeano alguna vez, sabedor de la importancia del aliento tribunero. “No hay nada más mudo que las gradas sin nadie”, agregó.

Pero la nueva normalidad requiere estar sin público. En todo el mundo solo algunas ligas profesionales de fútbol han vuelto a sus actividades. No es que sus países hayan dejado de sumar contagiados y fallecidos por el COVID-19; sino que requieren de forma urgente que la pelota vuelva a rodar. La industria del fútbol así lo exige. Por el momento la Bundesliga es la única de las grandes cinco ligas que ha retomado los partidos de su temporada. España, Italia e Inglaterra lo harán a mediados de junio. Francia, por su parte, ha decidido terminar su temporada. “La salud antes que el dinero”, dijo Niel Le Graet, el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, explicando sus prioridades.

Por lo pronto, el protocolo ha dado buenos resultados en Alemania y ningún jugador ha resultado contagiado. A los partidos de puertas cerradas se les han sumado normas como la prohibición de saludarse, tomarse una foto grupal o celebrar un gol efusivamente, la obligación de usar mascarillas en el banco de los suplentes, la desinfección de balones, entre otros. Tan dura es la normativa que hace unos días dos jugadores del Borussia Dortmund fueron sancionados por la federación alemana por haber llevado a sus domicilios a un barbero sin respetar las reglas sanitarias.

LA HINCHADA PERUANA

El país con la mejor hinchada del mundo también deberá jugar a puertas cerradas. El Gobierno anunció la semana pasada el reinicio del fútbol profesional. La vuelta se realizará en cuatro fases y se estima que para julio o agosto se dé el pitazo inicial. Por el momento, lo único cierto del torneo es que los encuentros se jugarán solamente en Lima y sin el aliento del jugador número 12. El presidente Martín Vizcarra fue enfático: “Mientras no aparezca una cura, los partidos serán sin público”.

Y esta medida también alcanzaría a la selección. Luego de suspender las dos primeras fechas de las Eliminatorias y la Copa América, la Conmebol ha indicado que sigue en pie la programación de los partidos de septiembre y octubre. A Perú le toca jugar de local en estas fechas contra Argentina y Venezuela, respectivamente. No hay de otra, Lionel Messi y compañía jugarán en silencio.

El entrenador español Josep Guardiola ha sido tajante: “Jugar sin público no tiene sentido”. Su colega César Luis Menotti también le ha seguido los pasos. “Es como si Frank Sinatra tuviera que subir al escenario de un teatro que está vacío”, ha manifestado. “Los jugadores no están acostumbrados, así que tenemos que prepararnos mentalmente”, dijo Lucien Favre, técnico del Borussia Dortmund. En el Perú, el futbolista Joazinho Arroé no ha dejado de mostrar su tristeza. “Un estadio vacío sin que nadie joda, que grite un gol”, lamentó.

No hay cifras válidas para conocer si los partidos sin público son un obstáculo para el desempeño de los jugadores, aunque sí hay indicios. Un estudio sobre la influencia psicológica en los atletas realizado por la Universidad Deportiva Alemana de Colonia señaló que muchos jugadores se sentían incómodos al jugar al fútbol sin público, por lo menos al principio.

Y como todo seguirá cambiando en esta nueva normalidad, el fútbol no ha sido ajeno a esta transformación. Queda un largo tramo para saber si el público volverá a estar presente en los partidos. Por lo pronto, a la hinchada solo le queda el consuelo de gritar los goles por televisión.

