Un gol puede cambiar un país. No importa a quién se le gane. La patria es otra a partir de un triunfo de su selección. Y en el Perú la gente es otra cuando la ‘Blanquirroja’ gana. Se renueva, se transforma, se llena de fe. Cree, o para ser más exactos con nuestra historia futbolera, vuelve a creer. Ganarle a Corea, a la mundialista selección asiática que sí estuvo en Qatar, ha inflado un poquito el optimismo del hincha, a dos meses y algo más del inicio de las Eliminatorias.

El viernes, en Seúl, la selección ha tenido su mejor primer tiempo, su mejor expresión colectiva desde que Juan Reynoso se pusiera el buzo que dejó Gareca tras dejarnos sin mundial. Una victoria que sirvió para ganar también un nombre. Un, por ahora, indiscutido más en este plantel: Bryan Reyna. El jugador aliancista aseguró su lugar en un grupo dominado por futbolistas treintañeros, de largo recorrido en Eliminatorias y Copas América y con un mundial en su CV. Un tibio aporte a la renovación que tanto se reclama en medio de los Yotún, Zambrano, Carrillo y Advíncula que habitan en la selección desde hace largos partidos.

Perú llegará con muchos de sus viejos conocidos a su estreno eliminatorio en Asunción —incluido Paolo Guerrero, ahora más viejo, pero igual de diablo— y la verdad es que, raspando bien la olla futbolera local, dos o tres más se sumarán a esa delegación diplomática que nos representará internacionalmente desde setiembre.

Este martes será con Japón, el viejo conocido de la Copa Kirin, aunque hoy un rival más exigente que la Corea de Jürgen Klinsmann. Acaba de humillar hasta la vergüenza a El Salvador, al que goleó 6-0, en una victoria que parece consolidar el gran presente de una selección que en Qatar fue primera en un grupo con dos campeones mundiales —Alemania y España— a los que logró vencer, y que solo la pudieron sacar del torneo a punta de penales, tras empatar con la Croacia de Luka Modric en octavos de final. Aunque, pese a Kamada, Endo y Kubo, los japoneses, sin embargo, no han podido ganarle a ninguna de las tres selecciones sudamericanas a las que enfrentaron desde setiembre pasado. Ojo al dato.

Ojo también a Gianluca Lapadula, al que los fieles devotos de la ‘Blanquirroja’ esperan ver en el once inicial este martes. El goleador, el máximo anotador de de la serie B italiana con el Cagliari, hoy de vuelta en el Calcio, debe ser titular, con o sin Guerrero, salvo mejor opinión de Reynoso.

Las estadísticas aseguran que desde 2011 Perú no pierde ante selecciones asiáticas y ni siquiera recibe un gol (ver recuadro). Igual, a no entusiasmarse mucho y que, si no ganamos el martes, siga siendo el equipo de todos.

