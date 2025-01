EL ‘Cholo’ Sutil

Varios días de búsqueda para, finalmente, ir a despertarlo a su casa a las siete de la mañana, un día antes de que se regresara a Pacasmayo. Encontrarlo en pijama con los pelos parados. “Me cambio y bajo”, dijo con la resignación propia del que va a hablar de su pasado, y ahora tenerlo sentado en perfecto silencio en la solitaria y desordenada oficina del taller de tornos de un compadre suyo. La misma cara de cholo. El mismo peinado de cholo. El mismo silencio de cholo. Disculpa, ‘Cholo’, por despertarte.

PUBLICIDAD

—Y ‘Cholo’, ¿cómo estás?

—Ahí, pues.

Ahí. Lejos de esas cincuenta mil voces coreando tu gol. Lejos de ese país pendiente de un quiebre de tu cintura. Muy lejos de un Ferrari amarillo que manejabas con miedo por las calles de Barcelona. A salvo de esa morbosa curiosidad que quería verte hundido en el pastel. Ahí, lejos de todo eso. Qué queda. Recuerdos. Costumbres. Conservas la pose, pie derecho adelante, manos a la cintura, eternamente listo para la foto prepartido. Te queda un tobillo deformado por las patadas de aquellos que dudaron de tu total entrega al fútbol, a la locura del gol. Te queda la costumbre de vestir solo con buzos, como para que de alguna manera se sospeche que no fuiste, que no eres, una persona normal. Fuiste futbolista. Eres el ‘Cholo’ Sotil.

—¿Qué fue el fútbol para ti?

PUBLICIDAD

—Una diversión.

Empezó en Ica jugando en campos desnivelados que sin querer fortalecían unas piernas que luego serían famosas. A los 12 años, ya en Lima, cuatro, cinco pichanguitas cada domingo en la cancha del padre Juan en El Porvenir. Al día siguiente, el maldito lunes, volver a la promesa de la capital: vender canchita en los cines y cargar sacos de café.

—¿Cómo explicarías, ahora, tu habilidad para jugar?

—Aún no me la explico, salía sola. Si pensaba, perdía la bola.

—Todavía juegas en el Porvenir.

—Por diversión, como antes. Aunque antes me pagaba. Pero los muchachos de ahora creen que aún tengo 20 años y quieren ver las jugadas de antes. Y ya tengo 42 años.

—¿Ya no salen las jugadas de antes?

—No es eso, sino que no me dejan, me patean. Ni a Sotil respetan.

—Siempre te patearon. ¿Nunca reaccionabas en la cancha?

—Mi única reacción consistía en hacer goles.

El fútbol de Sotil hizo ascender al Municipal a la primera división. Entonces, una gloria viviente del equipo –Tito Drago, el ‘Maestro’–, le entrega la camiseta número 10. Sotil tenía diecisiete años. Salvador Larrea, periodista deportivo de Ojo, interpreta el momento y ejerce el acto bautismal: Tito Drago era el ‘Maestro’, Hugo Sotil era el ‘Maestrito’. Sotil compró casa a sus padres. Se compró camisas de colores, tipo Ferrando. Tabas con taco. Colonia. Esclava plateada. Un Mustang turquesa que recorría El Porvenir lentamente. “El príncipe de La Parada”, le decían.

A pedido de la afición, Sotil es llamado a la Selección, ya clasificada para México 70. Como bautizo se rapa a coco. Su oportunidad: entra al segundo tiempo de un partido contra Bulgaria que se perdía 2 a 0, solo dos días después de un terremoto que había matado a miles de personas en el Perú. El partido acabó 3 a 2, triunfo peruano, último gol anotado tras infinitas paredes entre Teófilo Cubillas y Hugo Sotil. Los héroes aparecen en momentos difíciles.

—¿Qué sentías al jugar por la Blanquirroja?

—Piel de gallina.

—¿Qué tal era jugar con Cubillas?

—¡Fácil era jugar con mi compadre! Ni practicábamos. No era necesario. Pura inspiración.

—¿Cómo ves el fútbol actual?

—Todo se hace a la criolla. Además, solo se llama a jugadores de Lima. No van a provincias. Se necesita un entrenador de escuela europea. El fútbol pícaro ya no tiene sentido.

—A ustedes les funcionó en México.

—Esos eran otros tiempos. Además, nosotros nos inspirábamos.

Otros tiempos en los que españoles vinieron a ver a Cubillas. Fueron a un Alianza-Muni, vieron al ‘Cholo’ y se olvidaron del ‘Nene’. De nuevo, se necesitaba un héroe. El Barcelona no campeonaba hacía 25 años. Llega el ‘Cholo’. Forma nueva dupla con Cruyff. Ganan los partidos por cinco, seis goles. Campeonan.

—Jugar con Cruyff era distinto. Él era muy cerebral.

Inmensos y duros defensas europeos masacraban al pequeño ‘Cholo’ recio que les rompía la cintura y el cerebro.

—A los defensas los miraba hacia arriba. Grandazos eran. Me daban duro. Yo les mentaba la madre. Ellos reían, felices; no entendían. Me sacaban la mugre, pero igual. Viví un sueño, y ese era su precio.

El club le pone casa y carro. Un Ferrari amarillo.

—Lo malogré por no correrlo. Yo iba despacio por la ciudad y ese era carro para correr en autopista.

Un ‘Cholo’ en Ferrari amarillo conquista España. Discotecas de lujo donde es tratado de “señor”. Cuentas pagadas con solo firmar. Ropa más bacán que la de Ferrando. Vida rápida. Fama.

—Conocí a Raphael, Julio Iglesias, Joan Manuel Serrat —hincha a muerte del Barcelona— y al finadito Paquirri, que siempre me hablaba del Perú con cariño.

Luego, Cruyff, muy cerebral, le hizo una mala jugada al llamar a su cuñado Neeskens. El ‘Cholo’ fue sentado en la banca de suplentes. Un año sentado lo hizo despertar del sueño.

—Regresé porque extrañaba a mi país. Gané mucho dinero. Ya no me acuerdo cuánto. Era en pesetas. Pude haber ganado mucho más…

—Lo gastaste…

—Me faltó orientación. Yo venía de jugar por un plato de comida en la cancha de un cura de El Porvenir. El cambio fue demasiado. ¿Qué otra cosa podría hacer? Lo hecho, hecho está.

La diversión heroica aún no había terminado. En 1975 llega a Colombia en avión, se dirige a un estadio de fútbol, se pone la Blanquirroja, se escarapela, hace un gol y Perú es campeón sudamericano. En 1977 Muñante centra una bola en paracaídas, Sotil —entre gigantes chilenos— pone la cabeza, cincuenta mil almas gritan gol, Perú se clasifica para Argentina 78.

Luego, la caída.

Inevitable, cuando la entrega se hace sin pensar en la retribución. Inevitable, cuando el héroe —eterno por definición— no le guarda respeto al futuro ni a la mesura. Inevitable, cuando un cholo hace vida de blanco tonto en Europa para acabar extrañando El Porvenir. El vicio, refugio tan ansiado como asquerosamente inútil, le quitó tiempo que no vale la pena recordar, menos aún escarbar. Sin embargo, porque así son los héroes, en el 80 entra a Alianza y Alianza sale campeón. Entonces, la sutil desaparición. Se va al norte a jugar por el Espartanos, a vivir en un hotelito donde había que ir al baño con balde de agua para poder jalar el water.

—Jugar ya no me llenaba. Me fui así como aparecí: calladito. Me dio pena. Me dolió.

Ahí, sentado en el taller de tornos con su compadre, Hugo Sotil se va despertando esa mañana, venciendo su natural timidez para hablar de sí mismo. Parecería que le diera vergüenza. Es que han escrito y dicho pestes de él. Han sancionado su vida privada, sus vicios y sus virtudes. Inevitable: siempre hay un imbécil que necesita leña para el fuego de su mezquindad. Como en el fútbol, Sotil aguanta la patada. Callado, pero con dolor. Si hasta los tobillos se hinchan. Cubillas cuenta que una vez el ‘Cholo’ fue a verlo para decirle, con lágrimas en los ojos, que estaban orgullosos de él, que su nombre salía en todos lados como sinónimo de éxito, mientras que él, Hugo Sotil, era una mierda.

—Quiero irme del país. Aquí hay mucha puñalada. Además, la situación es una porquería. Si hubiera sabido que se iba a poner así, nunca hubiera regresado de España.

Así dijo. Luego trató de entusiasmarse, difícil, contando que en Pacasmayo está incursionando en negocios con un compadre. “Es rentable”, dijo. Además, en Pacasmayo entrena niños en una academia gratuita. Le gusta estar con niños, dice, así ellos no sepan quién es él. En Lima, además de ver a su familia, ve a sus compadres y juega fulbito en El Porvenir. Ahí, aún es una deidad. Lo quieren y lo respetan. Acaba una pichanga y se le tiran encima para quitarle la camiseta, una media, tocarlo. Ahí, en el cruce de las calles Italia y América, en una cebichería llamada La Cataquense, su camiseta del Barcelona, aquella de la conquista española, está enmarcada y colgada en una pared, junto a un Cristo y una langosta de cerámica.

—¿Qué sentías al hacer un gol?

—No sé cómo explicarlo… Todo el mundo gritaba. Yo corría a sur u oriente. Nunca occidente o norte. No podía. No sé por qué… Me sentía bien de poder darles una satisfacción a los demás.

—¿No sentías ninguna satisfacción personal?

—Yo seguía jugando nomás.

Ahí, en el taller, dice que le gusta andar en buzo. Sencillo, nomás. Le cuesta trabajo, pero finalmente confiesa creer que la afición aún lo quiere. Le ha dado vergüenza decirlo.

—Tú has hecho del fútbol una entrega.

—Sí. Para ellos, para la afición.

—Y a ti, ¿qué te ha dado?

—Vivo feliz con lo que tengo, con lo poco que tengo. El cariño de la gente: eso es mucho más valioso que todo lo que gané o pude haber ganado.

Con una sonrisa irónica, pero tiernamente comprensiva, cuenta que a veces señores con hijito de la mano lo paran en la calle mientras le dicen al hijito: “Hijito, dale la mano al señor que él es el ‘Cholo’ Sotil”, y el hijito en babas, dando la mano sin el menor interés, como si se la diera a un dentista, y el ‘Cholo’ recibiendo esa manito blanda en nombre del pasado, con algo de ironía y mucho de orgullo, por qué no. Otra vez le ha dado vergüenza. Cómo es que, después de tanto tiempo, un cholo futbolista cualquiera puede despertar admiración y ternura, y sentirlo. Le gusta saber eso, aunque decirlo le ha dado vergüenza. Para disimular, sonríe, cruza las piernas, sonríe otra vez, se frota el tobillo derecho, aquel deformado a patadas, y repite otra vez que se quiere ir del país porque acá hay mucha puñalada.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: