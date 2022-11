Gerard Piqué ha decidido ponerle punto final a su carrera como futbolista profesional. Su último partido en el conjunto blaugrana lo disputará este sábado en el Camp Nou ante Almería. El anuncio lo hizo a través de su Instagram.

“Hace 25 años que entré al Barcelona. Me fui y volví. El Barza me dio todo, ustedes, culés, me lo dieron todo. Y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido, quiero decirles que he decidido cerrar ese círculo”, dijo en un video. ¿Qué es lo que ha conseguido la expareja de Shakira a lo largo de esos años? Te lo contamos a continuación.

Piqué obtuvo 30 títulos con el club catalán, del que es socio desde que nació en 1987. Además, fue campeón del Mundial de Sudáfrica el 2010 con la selección española. También ganó la Eurocopa

Gerard Piqué anuncia su retiro del fútbol. (Video: Gerard Piqué)

UNA LEYENDA

Títulos obtenidos con el Barcelona:

Tres Champions (2008-2009, 2010-2011 y 2014-2015)

Tres Supercopas de Europa (2009-2010, 2011-2012 y 2015-2016)

Seis Supercopas de España (2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2013-2014, 2016-2017, 2018-2019)

Ocho Ligas (2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015, 2015-2016, 2017-2018 y 2018-2019)

Siete Copas del Rey (2008-2009, 2011-2012, 2014-2015, 2015-2016, 2017-2018 y 2020-2021)

Tres Mundiales de Clubes (2009, 2011 y 2015)

Además, con el primer equipo de España obtuvo los siguientes galardones:

Campeón del Mundial de Sudáfrica (2010)

Campeón de la Eurocopa (2012)





Piqué debutó oficialmente con la camiseta del FC Barcelona el 13 de agosto de 2008 en un partido de Liga de Campeones ante el Wisla de Cracovia que acabó en 4-0. Desde ahí, empezó una historia exitosa con el club catalán e incluso fue catalogado como uno de los defensas más destacados del mundo.

Hasta el momento tiene 615 partidos jugados en el equipo. De este total, 396 son de La Liga, 126 de la Champions, 65 de la Copa del Rey, 16 de la Supercopa de España, dos de la Supercopa de Europa, cinco de la Europa League y cinco del Mundial de Clubes.

“Hace semanas, mucha gente habla de mí. Hasta ahora no he dicho nada. Pero ahora quiero ser yo quien hable de mí. Soy del Barza desde siempre. Nací en una familia muy futbolera. Desde muy pequeño, yo no quería ser futbolista, quería ser jugador del Barcelona”, dijo el defensa en su emotivo video anunciando su retiro.

