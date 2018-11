El actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) está contra las cuerdas. El magistrado Juan Carrasco, de la Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada de Chiclayo, solicitó prisión preventiva por 24 meses contra Edwin Oviedo .

Ante este panorama, conversamos con Jhonny Baldovino, asesor legal de la Agremiación de Futbolistas para saber cuál es la postura que tomaría la FIFA en caso de que Oviedo tenga que cumplir la orden de cárcel.

¿Cuál es la postura que debería tener la FIFA ante esta situación?

LA FIFA en casos como en el de Ovideo, no se mete. Te lo aseguro. La FIFA no va a mover ni un dedo por Oviedo. Es un tema personal. Para eso, no interviene.

¿La FIFA podría decirle a Oviedo que dé un paso al costado?

No, no creo que se lo diga. A lo largo de los 20 años que tengo este tema, jamás le han pedido a un presidente que dé un paso al costado. Se cuida mucho de eso porque no interviene directamente en la política interna de cada Federación. En caso de que a Oviedo le den prisión preventiva, la FIFA establece la forma en cómo reemplazar al presidente y la FPF sigue funcionando. La FIFA no tiene que meterse para nada.

En caso de que el Poder Judicial decidiera darle prisión preventiva, ¿quién asumiría el cargo de Oviedo?

El vicepresidente. En este caso es el ingeniero, Agustin lozano, vicepresidnete departamental de Lambayeque. Me parece que es él. El que asume es el directivo más antiguo en el sistema deportivo.

Si asume el vicepresidente, ¿Oviedo tiene que apartarse?

Si son 24 meses que iría preso, él está inhabilitado de ejercer su cargo como presidente. Además, las elecciones en la FPF serán a más tardar en diciembre del próximo año. Lo que podría ocasionar esta prisión preventiva es que generaría un problema interno en la FPF. Alguien puede pedirle a la FIFA que intervenga mientras tanto. Recién ahí la FIFA se metería.

¿Y quién tendría que pedirle esa solicitud a la FIFA?

Lo tendrían que pedir los miembros de la asamblea. Algunos, no todos. Por ejemplo, los clubes profesionales, en coordinación con la Conmebol, podrían pedirle a la FIFA que intervenga ante este desgobierno en el FPF. Pero para que se meta, siempre se lo tienen que pedir.

¿Cómo afecta a la imagen de la FPF ante este caso?

Si se concreta la orden de prisión preventiva, afectaría al fútbol peruano. Pero esto ya venía afectando desde hace tiempo. Con esta situación, el fútbol peruano se ha visto afectado directa o indirectamente. No es una novedad.

FPF Juan Carrasco presentó acusación contra Edwin Oviedo por encabezar la red criminal Los Wachiturros de Tumán. (USI)

¿No sería mejor que Oviedo renuncie?

Es una decisión personal que tiene que evaluarlo el mismo señor Oviedo.

¿Nunca ha habido un pedido de la misma gente de la FPF para que Oviedo se aparte hasta que se esclarezca su situación?

Yo tengo entendido que sí hay gente que se lo ha pedido, pero oficialmente, no estoy seguro. Los que tienen que pedírselo son los miembros de la asamblea. ¿Quiénes son los miembros del asamblea? Los miembros de las ligas departamentales que son 25. Y los 16 presidentes de los clubes profesionales del primera división. Ellos, como miembros de la ADFP, son lo que tienen que pedirle o exigirle al presidente de la FPF. Esa es una pregunta que se los deben preguntar a los presidentes de la U, Alianza, Deportivo Municipal...

¿La FIFA puede tomar alguna postura?

La FIFA no va a tener una postura en especial, te lo digo. La FIFA va actuar si es que se lo solicita la Asamblea de la FPF o la Conmebol. Ahí recién la FIFA actuaría realizando una Comisión Organizadora, como le llaman ellos.

Hay un frase: ‘La pelota no se mancha’. ¿Cómo lo interpreta en esta situación?

La pelota en el Perú está manchada hace tiempo. No solamente por la FPF, sino por los clubes que no cumplen sus obligaciones.

¿Cómo ve esta situación de Oviedo que se está aferrando al cargo?

Es una decisión personal. Yo no lo puedo criticar si él se quiere quedar o se va. Los que tienen que reclamar son los clubes, que son los miembros de la Asamblea. Pero hasta ahora, no he escuchado nada. La FPF es como un club. Tiene 41 socios. Esos 41 lo eligieron a Oviedo. Los únicos que le pueden pedir que se vaya son los mismos socios de ese club. Entonces, los socios de ese club son el Boys, U, Alianza, Cristal, Melgar… y los 25 presidentes de las ligas departamentales.

¿Ha habido un caso similar en otro país?

En Polonia, el presidente de la federación de aquel país también era acusado de delitos cometidos en su vida privada. El gobierno polaco lo sacó del cargo porque dijeron que un delincuente no podría estar al mando de la federación. Pero la FIFA lo repuso en el cargo y dijo: “hasta que no esté sentenciado, no pierde mi confianza”. Lo sentenciaron y la FIFA ahí recién determinó “ahora sí te tienes que ir”.