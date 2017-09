Edison Flores: "Yo siento que puedo dar más, aún no me suelto como debería"

Edison Flores es ‘fijo’ en el esquema de la selección peruana que dirige Ricardo Gareca. Su alto desempeño en el último partido le valió para que la FIFA lo elija como el mejor de la fecha 15 de las Eliminatorias, por encima de Messi, Neymar o Suárez.

Sin embargo, en diálogo con Movistar Deportes, señaló que no piensa en conformarse y asegura que puede rendir aún más. “Yo siento que puedo dar más, aún no me suelto como debería", expresó.

"Estoy tranquilo, ya concentrado para el partido que viene (con Ecuador). Va a ser un partido de mucha presión de ellos, nosotros también tenemos que presionar, cerrarle las bandas", agregó.

A su vez se manifestó sobre su posición en el último encuentro frente a Bolivia. "Al principio me costó pero luego pude acomodarme gracias a los compañeros", sostuvo.

La selección peruana se enfrentará este martes en Quito frente a Ecuador por las eliminatorias a Rusia 2018.