Luego de romper su silencio por la filtración de un chat con una seguidora, Edison Flores señaló que no volverá a hablar sobre el tema. Sin embargo, horas más tardes, el popular ‘Orejas’ usó nuevamente su cuenta de Instagram para compartir una suspicaz canción.

Por intermedio de su red social, el futbolista parece responder a sus detractores. La canción elegida por el seleccionado peruano fue ‘Dollar’ de Becky G y Mike Towers.

El tema es acompañado por una fotografía donde Flores se luce entrenando para el DC United mientras hace una señal de aprobación.

“No pago mi renta con palabras, no valen nada. Si te pagaran por cada vez que te hablaran, ya tú fueras billonaria, tu rutina diaria. Sería ignorar todos los babosos que te van con la misma labia, los tienes con rabia”, es la letra de la canción compartida por ‘Orejas’.

Previamente, el mediocampista admitió que el chat viralizado es real, pero que siempre respondió con respecto, como habitualmente hace con todos su fanáticos.

“Esta situación no será motivo para dejar de hablar con mis seguidores, enviarles, enviarles saludos o recibir siempre sus ánimos y cariño con una respuesta de agradecimiento. Lo que se muestra en la cuenta de Instagram que me cita es una conversación en la que en todo momento me dirijo con respeto hacia la persona con quien hablo. (...) Es difícil entender por qué se busca hacer daño”, precisó.

Asimismo, el jugador cuestionó la intencionalidad de dañar su reputación y denunció que ha recibido mensajes agresivos en su contra.

“Es difícil entender por qué siempre se busca hacer daño a la gente mostrando información de manera mal intencionada y fuera de contexto. Hasta recibí muchos mensajes agresivos sobre mi sexualidad ¿por qué? No lo sé y tengan claro que yo respeto a todos los géneros por igual”, aseveró.

