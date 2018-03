Desde que era un niño en las calles de Collique hasta cuando se convirtió en parte importante de la selección nacional, Edison Flores ha contado con el amor incondicional de su madre.

A través de la campaña ' Criando un atleta' de P&G Perú, la mamá del popular 'Orejas' se animó a contar detalles de su infancia e incluso reveló cómo nació su singular apodo.



"Un día viene y me dice: 'Mamá, me están poniendo apodos en el colegio. Todos me dicen orejón'. Le dije que no se preocupara y que yo iba ir. Yo dije que si querían que juegue tranquilo, no le pongan apodos porque él tiene su nombre. Peor fue, le siguieron diciendo orejón. Después, se acostumbró y hasta le terminó gustando", recordó Alicia Peralta.

La madre Flores también señaló que solía ayudar a su hijo a hacer sus tareas del colegio.

"Se levantaba todos los días a las 7 de la mañana y salía del colegio a la 1:00 p.m. para irse a entrenar. Llegaba cansado a la casa a las 9 o 10 de la noche. A esa hora llegaba recién a hacer sus tareas. Me decía: 'No puedo'. Yo le decía: "Hijo, sí vamos a poder". Nos quedábamos hasta las 2 o 3 de la mañana y terminábamos", indicó.