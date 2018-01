Edison Flores: "Como hincha siempre voy a apoyar a la 'U', en las buenas y malas"

Edison Flores sabe que Universitario de Deportes no atraviesa un buen momento deportivo tras la eliminación de la Copa Libertadores . El ex jugador ‘crema’, si bien se encuentra realizando su pretemporada con su actual club, el Aalborg de Dinamarca, no pierde de vista al club de sus amores y es por eso que en diálogo con América Deportes habló del conjunto que dirige Pedro Troglio .

"Me enteré que (la ‘U’) quedó eliminado lamentablemente. Vi el resumen. Empezamos bien, jugamos de la mejor manera, volteamos el resultado, lástima que nos hicieron un gol", manifestó el también futbolista de la selección peruana.

Sobre el hecho de que el conjunto ‘merengue’ está integrado por más jugadores juveniles que de costumbre a raíz del impedimento de contratar, el popular ‘Orejas’ sostuvo que es un “equipo en crecimiento” y que pese a las adversidades que le toque pasar, continuará alentando.

"Como hincha siempre voy a apoyar en las buenas y malas. Esta situación mejorará porque hay buenos talentos", sentenció.