Eden Hazard se autoexcluyó de la lucha por el Balón de Oro y dio a su favorito para ganarlo

La selección de Bélgica y Chelsea tienen en Eden Hazard a uno de sus mejores jugadores. De hecho, el volante ha demostrado su importancia en el año, con goles, asistencias y grandes actuaciones. Sin embargo, según propias palabras del jugador, no merece ganar el Balón de Oro .

Nominado en la lista de 30 futbolistas para quedarse con el premio que otorga la prestigiosa revista France Football al mejor del año, Eden Hazard reconoció que hay mejores que él. "Incluso si hubiese jugado muy bien este año, no me dejo llevar. No merezco el Balón de Oro", dijo en declaraciones al canal belga RTBF.

El talentoso atacante reconoció el nivel de otros colegas y se animó a dar sus favoritos. "Pienso que hay jugadores que han estado mejor que yo. Yo hubiese dicho que Luka Modric (lo merece), pero no ha estado jugando tan bien desde agosto-septiembre. Así que, si se toma en cuenta todo desde el inicio de la temporada, diría que Kylian Mbappé", agregó.

Eden Hazard, de 27 años, registra siete goles y cuatro asistencias en once partidos de la presente edición de la Premier League, en el Chelsea. Y a nivel selección, el exjugador del Lille viene de guiar a Bélgica hacia el tercer lugar en el Mundial Rusia 2018, con tres goles en seis cotejos.