Ecuador vs. Estados Unidos EN VIVO por el Mundial Sub 20 vía DirecTV Sports

Ecuador vs. Estados Unidos EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego entre Ecuador vs. Estados Unidos este sábado 08 de junio, por los cuartos de final del Mundial Sub 20 Polonia 2019, en el estadio Miejski, en Gdynia, desde las 10:30 a.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Este duelo será transmitido por la señal de DirecTV Sports en Sudamérica. En México y Centroamérica por TDN. En Estados Unidos vía Fox Sports 2 y Univisión Deportes. Streaming internacional por Fanatiz USA y DailyMotion.



Ecuador buscará mantener a Sudamérica vivo en el Mundial Sub 20 ante una Estados Unidos peligrosa. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este cotejo.

Ecuador vs. Estados Unidos - horarios en el mundo

10:30 horas en Perú, Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

11:30 horas en Venezuela, Bolivia

12:30 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

17:30 horas en España, Italia, Francia, Alemania

Una semifinal mundialista y un título simbólico de campeón de América en juego. La selección Sub 20 de Ecuador, que se estrena en unos cuartos de final, aspira a seguir haciendo historia en el Mundial de Polonia eliminando a Estados Unidos el viernes en Gdynia.



En un duelo entre el último campeón de la categoría en el Sudamericano de Chile, y el campeón de la Concacaf, el ganador podrá presumir de ser el dominador simbólico del fútbol juvenil en el continente americano.



Además, el combinado dirigido por Jorge Célico se erigiría en el último superviviente de América en el Mundial de Polonia en caso de victoria, después de la eliminación de Colombia este viernes a manos de Ucrania (1-0).



"Se nos viene un lindo encuentro, todos están contentos por la clasificación a cuartos, de la misma manera el país, todos están hambrientos por jugar ese partido", afirmó este viernes el capitán de la 'Mini-Tri', Jhon Jairo Espinoza.



El combinado ecuatoriano vive en una nube en su concentración de Gdansk a raíz de sus éxitos en el Mundial de Polonia y no cesan de llegarle felicitaciones. Incluso el presidente del país, Lenín Moreno, escribió un tuit dedicado al equipo: "¡Ecuador sigue su racha! 3-1 sobre Uruguay. ¡Bien hecho, muchachos! La Sub20 nos llena de orgullo y sigue en el camino hacia la Copa del Mundo".



Pero tras eliminar al combinado 'charrúa' (3-1) y lograr la primera clasificación a cuartos de un Mundial de la categoría, Ecuador quiere seguir haciendo historia.



En su camino se interpone una selección con la que ya se enfrentó en el Mundial precedente de Corea del Sur, en partido de la primera fase que quedó saldado 3-3.



Aquel equipo de las 'Barras y Estrellas' conserva al mismo entrenador, el exjugador del Real Betis español Tab Ramos.



Estados Unidos , que viene de derrotar a Francia en octavos, ha dado un salto en categorías inferiores en los últimos años, y es el único país del mundo presente en cuartos de final en los tres últimos mundiales de la categoría.



El conjunto norteamericano afronta los cuartos después de cosechar tres victorias (Nigeria, Catar y Francia) y una derrota, en su debut, ante la semifinalista Ucrania (2-1). La de ataque es su línea más fuerte, con ocho goles en los cuatro partidos disputados, cuatro de ellos del delantero Sebastian Soto y uno de Timothy Weah, hijo del presidente de Liberia y antiguo Balón de Oro George Weah.



"Sabemos que Estados Unidos es una selección con muchos jugadores buenos y vamos a hacerlo de la mejor manera", señaló el defensor del Santos brasileño Jackson Porozo.



"Nuestro objetivo desde el principio era acceder a la fase final y ganar el campeonato. Todavía estamos en el buen camino. Estamos creciendo y aprendiendo en cada encuentro", apunta el volante estadounidense Chris Durkin.



En caso de victoria, la 'Mini-Tri' se mediría en semifinales con el ganador del choque entre Corea del Sur y Senegal.



Con información de EFE