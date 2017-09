Giampiero Ventura, estratega de la selección italiana, no se resistió al talento de Isco y reconoció públicamente que aplaudió la actuación del mediocampista del Real Madrid en la goleada de España en el Bernabéu.

"Ha sido increíble ver a Isco en vivo. Es un grandísimo jugador. Sólo hay que pensar en el túnel que ha hecho el centro del campo ante dos adversarios", reconoció el seleccionador italiano tras el compromiso entre ambas selecciones por las Eliminatorias Europeas.

"Estás en medio de tres jugadores y sales con un túnel. Eso significa que tienes una calidad superior a otros jugadores", acotó Giampiero Ventur sobre la acción que sufrió su volante, Marco Verratti.

"Pero no sólo Isco, había jugadores de gran calidad. Le doy la enhorabuena a Isco, le he aplaudido cuando ha hecho ese túnel. Me encantan esos gestos técnicos, aunque sea un adversario", sentenció.