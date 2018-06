¡No se guardó nada! Héctor Cúper, técnico de la selección egipcia, se pronunció tras las polémica declaraciones de Sergio Ramos , quien aseguró que Mohamed Salah pudo haber seguido jugando en la final de la Champions League tras su lesión en el hombro.

El estratega argentino salió en defensa de su dirigido, quien casi queda fuera del Mundial Rusia 2018 por el daño que le causó la polémica jugada del capitán del Real Madrid.

"No soy médico y tampoco sé si Sergio Ramos lo es, pero un futbolista que está jugando una final y tiene una lesión, si hubiera podido seguir jugando no tengo ninguna duda de que lo hubiera hecho, porque hay cosas en la vida que no se repiten y una final de Champions League es algo extraordinario", señaló Cúper en conferencia de prensa.

De esta manera, el entrenador de Egipto desestimó lo dicho por el zaguero español, quien precisó que Salah pudo haber jugado infiltrado la segunda parte del partido.

"Yo a veces lo he hecho y tampoco ha sido para tanto", aseveró Ramos.