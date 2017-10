DT de Brasil asegura que Gary Medel ofendió a su madre y a la de Neymar

No se calló nada. El entrenador de Brasil, Tite, denunció que Gary Medelutilizó fuertes agravios contra su madre y la de Neymar Jr. durante el partido Chile vs. Brasil.



Los insultos habrían ocurrido cuando el 'Pitbull' se encontraba en la cancha junto a su equipo, que hasta el minuto final intentó revertir el 3-0 final del 'scratch' que los dejó fuera de la Copa del Mundo.



El director técnico se mostró indignado por la conducta e hizo un llamado al respeto dentro del campo de juego, aun así el marcador esté en contra de uno.



"Hay que ser muy frío cuando un tipo ofende a tu madre. A mi madre y a la de Neymar. Hablo de Gary Medel. Nuestras madres merecen respeto. Igual hay que saber llevar estas situaciones y dedicarse a jugar. No desesperarse", expresó incómodo el entrenador.

No es la primera vez que el futbolista tiene un problema con la figura del PSG. En el pasado, tras un partido amistoso entre la selección de Chile y Brasil, Neymar señaló que Medel fue muy agresivo en su juego.



"Esta actitud no es típica de un partido. Si eso fuera una jugada, el nombre estaría mal puesto, no sería fútbol sino UFC", sostuvo en aquella oportunidad.