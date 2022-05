El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la estrella de los Lakers, LeBron James, llevan una larga disputa en medio de los dimes y diretes que ambos se lanzan cada vez que pueden.

En esta oportunidad, fue el expresidente norteamericano quien lanzó sus dardos contra LeBron James mientras hablaba en un debate sobre deportistas transgénero.

Todo ocurrió durante el mitin de Save America (Salvemos a Estados Unidos), realizado en Nebraska, fue en ese evento donde Donald Trump le dio su apoyo a Charles Herbster, un polémico empresario que opinó sobre las personas transgénero que compiten en los deportes y dijo que se debe “proteger los deportes de mujeres”.

Donald Trump no se quedó atrás y agregó lo siguiente: “las niñas y las mujeres están indignadas de tener que competir con individuos que nacieron biológicamente como hombres”.

De inmediato, Donald Trump no perdió la oportunidad para atacar nuevamente a LeBron James y preguntarle frente a toda la audiencia si está pensando en convertirse en mujer.

“Le diré esto a LeBron James, que no me gusta mucho, pero le diré: “LeBron ¿alguna vez pensaste en convertirte en mujer? porque si lo hicieras, me encantaría tenerte en mi equipo de baloncesto femenino”, dijo Trump.

La disputa entre Donald Trump y LeBron James data desde el año 2016 cuando el basquetbolista apoyó la candidatura de Hillary Clinton quien, en ese entonces, era rival de contienda presidencial de Donald Trump.

Fue en el 2017 cuando el comentario de James hizo detonar el escándalo al llamar “golfo” a Donald Trump, luego de que el expresidente retirara su invitación a los Warriors, pues estos se negaron a ir a la Casa Blanca tras obtener el campeonato.